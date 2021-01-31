31.01.2021, 08:00

Воскресные протесты в поддержку Навального: на Дальнем Востоке начались задержания


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Воскресные протесты в поддержку Навального: на Дальнем Востоке начались задержания
31 января во ВладивостокеReuters

В российских городах в воскресенье, 31 января, проходят акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.

В полночь в Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Она отбывала девять суток административного ареста по делу о призывах к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. За полчаса до истечения срока этого ареста, около 22.30 мск, ее повторно задержали прямо в спецприемнике, сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на адвоката Ярмыш Вероника Полякова.

В ночь на 31 января в Москве была задержана сотрудница канала "Навальный LIVE" Софья Кащенко. Как сообщила в Twitter глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова, ее забрали в ОВД "Коньково", не объяснив причин задержания.

Той же ночью, по сведениям Ключниковой, в Москве задержали еще одну сотрудницу канала "Навальный LIVE" — корреспондентку Александру Шапалину. Причиной задержания стали "жалобы от соседей". Ее доставили в ОВД по Гагаринскому району.

В 1.30 по московскому времени начальника штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова задержали по подозрению в оправдании нацизма. По информации телеканала "Дождь", причиной этому стал юмористический ролик на странице Боровикова в одной из соцсетей. В настоящий момент Боровиков задержан на 48 часов до суда. По статье об оправдании нацизма ему грозит штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

2.00. Директор ФБК Иван Жданов сообщил журналистам, что получил уведомление СК о возбуждении дела о мошенничестве против Алексея Навального. Следствие утверждает, что большую часть многомиллионных пожертвований, поступающих на счет ФБК, оппозиционер потратил на личные цели, в том числе на поездки за границу.

05.00. По данным корреспондента "Новой газеты" во Владивостоке, на центральной площади города при морозе -19°C и ветре собралось около 70 протестующих. Сотрудников ОМОНа и журналистов пока больше. Сотрудники полиции требуют от собравшихся разойтись.
Сам Алексей Навальный и его сторонники считают дело о мошенничестве политически мотивированным.

По информации "ОВД-Инфо", первым задержанным стал активист из Петропавловска-Камчатского Виктор Холманских. Он собирался развернуть плакат с требованием освободить Алексея Навального, но его задержали, а отпустили из отдела полиции примерно через час без протокола.

Во Владивостоке задержано уже около 20 человек.

6.00. Акции в поддержку Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском и Магадане завершились. По данным "Новой газеты", на Камчатке на митинг вышли несколько десятков человек, в Магадане, по информации местного издания "Весьма", в протестной акции приняли участие около 50 человек.

По информации онлайн-издания "Медиазона", на центральной площади Хабаровска собрались несколько десятков человек. Там происходят выборочные задержания.
В Благовещенске, по информации сайта "ОВД-Инфо", задержали журналиста "Радио Свобода" Андрея Афанасьева, который направлялся к месту проведения акции, но не дошел до него. Причиной задержания стала якобы полученная полицией ориентировка о краже. Сообщается, что Афанасьева доставили в отдел полиции №2.

В Южно-Сахалинске на протест в поддержку политзаключенных вышли около пятидесяти человек.

7.00. По данным Управления МВД РФ по Хабаровскому краю, из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии в Хабаровске было задержано 13 человек. Всего, по официальным сведениям, в акции приняли участие 58 человек.

Во Владивостоке, по информации департамента внутренней политики, на митинг в поддержку политзаключенных вышли около 60 человек. Официальных данных о числе задержанных в этом городе пока нет.

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