Восемь тартуских баров закрылись по собственной инициативе на неделю

В целях борьбы со вспышкой коронавируса восемь тартуских баров решили на неделю закрыть свои двери.
Как сказано в распространенном через социальные сети сообщении, сотрудники баров делали все, что в их силах, чтобы воспрепятствовать распространению вируса без принятия крайних мер. Но сейчас сочли, что самой эффективной мерой будет закрыться на неделю.
Закрывают свои двери следующие бары в Тарту: Kivi, Genialistide klubi, Barlova, Möku, Naiiv, Trepp, ULA ja Zavood.
Ранее тартуский ночной клуб Vabank, откуда и пошла первая волна заболевания, сообщил, что прекращает работу до сентября.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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