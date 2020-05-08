Восемь из девяти друзей подхватили на дне рождения коронавирус: "Это как тройной грипп плюс самое ужасное в мире похмелье".

Это было вечером 12 апреля, в 20 часов. Себастиан Фрейберг (21) уже две недели послушно сидел дома в самоизоляции, как и было рекомендовано для предотвращения распространения вируса. Он живет один. Очень соскучился по друзьям, да и встретится с ними была прекрасная причина — день рождения друга.

Конечно, они это обсуждали — надо ли в условиях чрезвычайного положения и эпидемии встречаться и насколько велики риски. В итоге договорились: те, кто чувствует себя хоть немножко больным, должен остаться дома. Была и такая мысль: встречаются ведь всего 9 человек, не 100!

"Я знал, что здоров, потому что две недели никуда не ходил — работа на паузе, а на улице и делать собственного нечего, — рассуждал молодой человек. — И если рискну, то только своим собственным здоровьем". В расчет пошло и то, что после вечеринки нужно будет опять находиться две недели в полной изоляции.

Чтобы еще больше снизить риск, решил такси не брать, а идти пешком.

Отмечать день рождения собралось 9 человек, все в возрасте от 20 до 30 лет. Все считали себя здоровыми. Придя на праздник, Фрейберг решил, что ни с кем ни обниматься, ни обмениваться рукопожатием на будет. Поначалу у них получалось соблюдать требуемую дистанцию, но вскоре всё пошло, как всегда. "Находясь в компании, забываешь, что где-то за дверью пандемия. Или, как теперь, задним числом ясно, она была совсем рядом, в той же комнате". Ели пирожные, пили вино. Фрейберг разделил с другом кусок бутербродного торта.

Через пару часов молодой человек решил идти домой. Самочувствие было хорошее, но когда мама спросила, хочет ли сын с ней на следующий день повидаться, Фрейберг отказался. Так, на всякий случай.

Вскоре в их общем чате появилась тревожная новость. Один из друзей ходил на тестирование, и результат оказался положительным. Причем симптомов у него вообще не было. По прочтению сообщения у Фрейберга ёкнуло сердце. "Прочитал и подумал: ну вот, понеслось", — вспоминает он.

"Но казалось, что пронесло: потому что шел четвертый день и самочувствие было хорошим". Пустые надежды!