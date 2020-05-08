08.05.2020, 09:50

Восемь из девяти друзей подхватили на дне рождения коронавирус: "Это как тройной грипп плюс самое ужасное в мире похмелье".


Греэте Лехепуу, Eesti Ekspress
EST
Восемь из девяти друзей подхватили на дне рождения коронавирус: "Это как тройной грипп плюс самое ужасное в мире похмелье".
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Казалось бы, что с того — сходить на день рождения! Но учтите, что после этого у вас следующие четыре недели может и не быть нормальной жизни, предупреждает заразившийся коронавирусом Себастиан Фрейберг.

Это было вечером 12 апреля, в 20 часов. Себастиан Фрейберг (21) уже две недели послушно сидел дома в самоизоляции, как и было рекомендовано для предотвращения распространения вируса. Он живет один. Очень соскучился по друзьям, да и встретится с ними была прекрасная причина — день рождения друга.

Конечно, они это обсуждали — надо ли в условиях чрезвычайного положения и эпидемии встречаться и насколько велики риски. В итоге договорились: те, кто чувствует себя хоть немножко больным, должен остаться дома. Была и такая мысль: встречаются ведь всего 9 человек, не 100!

"Я знал, что здоров, потому что две недели никуда не ходил — работа на паузе, а на улице и делать собственного нечего, — рассуждал молодой человек. — И если рискну, то только своим собственным здоровьем". В расчет пошло и то, что после вечеринки нужно будет опять находиться две недели в полной изоляции.

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Отмечать день рождения собралось 9 человек, все в возрасте от 20 до 30 лет. Все считали себя здоровыми. Придя на праздник, Фрейберг решил, что ни с кем ни обниматься, ни обмениваться рукопожатием на будет. Поначалу у них получалось соблюдать требуемую дистанцию, но вскоре всё пошло, как всегда. "Находясь в компании, забываешь, что где-то за дверью пандемия. Или, как теперь, задним числом ясно, она была совсем рядом, в той же комнате". Ели пирожные, пили вино. Фрейберг разделил с другом кусок бутербродного торта.

Через пару часов молодой человек решил идти домой. Самочувствие было хорошее, но когда мама спросила, хочет ли сын с ней на следующий день повидаться, Фрейберг отказался. Так, на всякий случай.

Вскоре в их общем чате появилась тревожная новость. Один из друзей ходил на тестирование, и результат оказался положительным. Причем симптомов у него вообще не было. По прочтению сообщения у Фрейберга ёкнуло сердце. "Прочитал и подумал: ну вот, понеслось", — вспоминает он.

"Но казалось, что пронесло: потому что шел четвертый день и самочувствие было хорошим". Пустые надежды!

На четвертый день, занимаясь приготовлением ужина, молодой человек почувствовал, как болезнь, словно, лавина, прошла по телу. Началась сильная головная боль, постоянный звон в ушах. "Хотелось зажать уши руками — такой сильный был звук". Вскоре поднялась температура, появилась слабость, насморк, холодный пот и кашель. Пропало чувство вкуса, а вместе с ним и аппетит.

"Спал следующие три дня по 16 часов в день. Лучше всего описать самочувствие будет так: представьте себе обычную простуду с температурой и кашлем, умножьте ее на три и прибавьте сюда самое ужасное похмелье".

Фрейберг был из компании третьим, получившим положительный результат анализа на COVID-19. Примерно через неделю после дня рождения выяснилось: из девяти друзей коронавирус подхватили восемь. Девятого тестировали дважды, оба результата оказались отрицательными.

Большая часть компании переболела в более легкой форме, чем Фрейберг, они уже выздоровели, но по просьбе начальства и коллег работают из дома. Анализы Фрейберга до сих пор положительные. Он по-прежнему просыпается с похмельной головной болью, чувствует слабость и ощущает странное урчание в животе после приема пищи. Болезнь вычеркнула из его жизни уже почти четыре недели. В последнее время стало полегче, и госпитализация молодому человеку не требуется.

Он благодарен работникам Департамента здоровья и семейному врачу: "Даже когда был дома один, то знал, что помощь и поддержка рядом — стоит только позвонить".

Друзья условились, что поскольку они все вместе взяли на себя ответственность по организации вечеринки, то не станут выяснять, кто был тем человеком, который всех заразил. Вывод же очевиден — не нужно было вообще встречаться.

"Маленькая мораль для тех, кто готов рискнуть своим здоровьем ради того, чтобы немножко повеселиться: учтите, что потом в течение двух недель вы вообще ничего не сможете делать. В моем случае — целый месяц", — говорит Фрейберг, который сможет вернуться на работу только тогда, когда после исчезновения последних симптомов пройдет не менее пяти дней".

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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