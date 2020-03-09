Вопросы и ответы: что нужно знать о вирусе COVID-19 ученикам, родителям и работникам школ

Обучение организуется во время пребывания дома по согласованию с учебным заведением.

Просим руководителей образовательных учреждений отнестись к этой информации с пониманием и организовать учебный процесс дистанционно, и при необходимости предложить варианты, как сдать необходимые задания заочно или позднее.

Мы недавно приехали из зоны риска. Классный руководитель/учитель/директор школы моего ребенка не согласен с тем, чтобы мой ребенок провел 14 дней дома. Что мне делать?

Учебные заведения обязаны обеспечить безопасность всех учащихся, в том числе минимизировать риск заболевания инфекционными болезнями. В случае подозрения, что ваш ребенок может быть носителем заболевания, следует связаться с семейным врачом, который даст дальнейшие рекомендации и при необходимости выпишет справку о причинах отсутствия в учебном заведении. Важно помнить о том, что до тех пор, пока у человека не проявились симптомы, подозревать у него коронавирус нет оснований.

Мы недавно приехали из зоны риска, ни у кого из нас нет симптомов. Классный руководитель/учитель/директор школы моего ребенка не разрешает ему идти в учебное заведение. Почему?

Учебные заведения имеют право сами давать оценку рискам и отказать ребенку, у которого не проявились симптомы, но который недавно прибыл из зоны риска в посещении учебного заведения и оставить его на 14 дней на домашнем обучении. Министерство образования и Департамент здоровья рекомендуют учебным заведениям обдуманно пользоваться этим правом, и организовать домашнее обучение в сотрудничестве с семьей ученика.

Мой ребенок учится в таллиннской гимназии Кристийне. Должен ли я и члены моей семьи оставаться дома в течение 14 дней?



В этом случае Департамент здоровья будет следить за здоровьем вашего ребенка как человека, возможно находившегося в близком контакте с заболевшим. Все ученики таллиннской гимназии a) В случае, если ребенок - одноклассник заболевшего ученика.В этом случае Департамент здоровья будет следить за здоровьем вашего ребенка как человека, возможно находившегося в близком контакте с заболевшим. Все ученики таллиннской гимназии Кристийне должны оставаться в течение 14 дней дома. До тех пор, пока у ребенка отсутствуют симптомы, другие члены семьи могут вести обычную повседневную жизнь. Важно помнить о том, что пока у человека не проявились симптомы, нет оснований подозревать у него коронавирус, и он не является заразным. Следите за здоровьем ребенка и всех членов семьи и следуйте рекомендациям Департамента здоровья и указаниям учебного заведения.



b) В случае, если ребенок не является одноклассником заболевшего ученика, но учится в таллиннской гимназии Кристийне

Все ученики таллиннской гимназии Кристийне должны оставаться в течение 14 дней дома. До тех пор, пока у ребенка отсутствуют симптомы, другие члены семьи могут вести обычную повседневную жизнь.

В случае, если другие дети в семье посещают другие школы/детские сады, то нет оснований для того, чтобы ограничивать посещение ими учебных заведений.

Я живу рядом с таллиннской гимназией Кристийне или живу рядом с учеником из таллиннской гимназии Кристийне. Мне тоже следует в течение 14 дней быть дома?

В районе таллиннской гимназии Кристийне нет опасности заражения. Также не представляет опасности и ученик, у которого подтвержден вирус COVID-19, и который находится дома, в случае если вы с ним не контактируете. Дети, которые контактировали с больным учеником, также не заразны до тех пор, пока у них отсутствуют характерные симптомы.

Что делать, если я живу с человеком, у котого подозревается коронавирус, или живу рядом с учебным заведением, которое закрыто в качестве меры предосторожности для недопущения распространения вируса?

Ведите обычный образ жизни, но следуйте рекомендациям относительно мер предосторожности в периоды распространения вирусов. Свежую информацию об уровне опасности заражения коронавирусом можно найти на странице Департамента здоровья

Kаким образом обеспечивается безопасность детей и устранение опасности заражения вирусом в таллиннской гимназии Кристийне? Школу продезинфицируют?

Помещения и мебель продезинфицируют, и в течение 14 дней школа и Департамент здоровья будут поддерживать связь с родителями и следить за сосотоянием здоровья учеников. Тогда, когда все будут уверены в том, что ни у кого из школьников или персонала нет коронавируса, учебная работа в школе будет возобновлена. В случае необходимости директор школы имеет право продлить 14-дневный период.

Я знаю, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который недавно вернулся из зоны риска, и этот ребенок ходит в школу. Что делать?

Важно иметь в виду, что до тех пор, пока у человека не проявились симптомы, нет оснований подозревать у него коронавирус, и он не является заразным. Если ребенок, недавно вернувшийся из зоны риска, кажется вам больным, и вы уверены, что его еще не проверяли на COVID-19, то об этом следует обязательно сообщить директору школы, который предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности всех учеников.

Ходят слухи, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который заболел коронавирусом. Что мне делать?

К этой информации следует относиться с деликатностью, чтобы не нанести вреда ребенку и его семье. Если вы убеждены в том, что ваш ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, у которого лабораторным путем подтверждено заболевание коронавирусом, и вы уверены в том, что ребенок еще не находится дома или в больнице под наблюдением врачей, то можете обратиться к руководству школы за дополнительной информацией.

Я или мой ребенок находился в контакте с человеком, у которого может быть коронавирус. Что нам делать?

В течение 14 дней следить за здоровьем. В случае появления признаков заболевания (кашель, жар, затруднение дыхания) следует позвонить своему семейному врачу или по номеру консультации семейных врачей 1220. При ухудшении самочувствия следует звонить 112.

Скоро у моего ребенка / в учебном заведении, в которое ходит мой ребенок, планируется большое мероприятие, в котором примут участие дети из разных школ/городов. Требуется ли отменить мероприятие или отказаться от его посещения?

Организаторам мероприятия следует тщательно взвесить необходимость его проведения. Также при распространении информации о мероприятии следует уделить внимание информации о мерах предосторожности в период распространения вирусных инфекций, при этом ссылаясь на рекомендации Департамента здоровья.

На данный момент общая ситуация не требует отмены всех ученических мероприятий, однако в них не следует участвовать ученикам, кто в течение 14 дней находится под наблюдением или у кого проявились симптомы заболевания.

В случае сомнений рекомендуем проконсультироваться с местным самоуправлением или Департаментом здоровья. Также рекомендуем придерживаться общих правил гигиены.

В учебном заведении, в котором учится мой ребенок, планируется экскурсия/поездка заграницу. Следует ли ее отменить?

министерства иностранных дел. Департамент здоровья рекомендует воздержаться от поездок в зоны риска. Самая свежая информация о том, какие страны и регионы входят в зоны риска, доступна на сайте Департамента здоровья

Просим всех соблюдать обычные правила гигиены и помнить о том, что аэропорты и транспортные узлы – это места большого скопления людей, и для находящихся в них риск инфекционных заболеваний выше, чем в других местах.

После путешествия в зону риска нужно в течение 14 дней следить за здоровьем ребенка. В случае появления признаков заболевания (кашель, жар, затрудненное дыхание) следует позвонить своему семейному врачу или по номеру консультации семейных врачей 1220. Учебным заведениям нужно быть готовыми к тому, чтобы при необходимости реорганизовать учебную работу.

Скоро начнутся вступительные экзамены, в которых будут участвовать много ребят из разных школ. Не лучше ли их отменить?

Решение относительно вступительных экзаменов будет принято в ближайшее время. Следует учитывать то, что в Эстонии на данный момент отсутствует широкое распространение коронавируса, поэтому риск заразиться во время вступительных экзаменов низок.