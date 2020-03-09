Вопросы и ответы: что нужно знать о вирусе COVID-19 ученикам, родителям и работникам школ

Обучение организуется во время пребывания дома по согласованию с учебным заведением.
Просим руководителей образовательных учреждений отнестись к этой информации с пониманием и организовать учебный процесс дистанционно, и при необходимости предложить варианты, как сдать необходимые задания заочно или позднее.
Учебные заведения обязаны обеспечить безопасность всех учащихся, в том числе минимизировать риск заболевания инфекционными болезнями. В случае подозрения, что ваш ребенок может быть носителем заболевания, следует связаться с семейным врачом, который даст дальнейшие рекомендации и при необходимости выпишет справку о причинах отсутствия в учебном заведении. Важно помнить о том, что до тех пор, пока у человека не проявились симптомы, подозревать у него коронавирус нет оснований.
- Мы недавно приехали из зоны риска. Классный руководитель/учитель/директор школы моего ребенка не согласен с тем, чтобы мой ребенок провел 14 дней дома. Что мне делать?
Учебные заведения имеют право сами давать оценку рискам и отказать ребенку, у которого не проявились симптомы, но который недавно прибыл из зоны риска в посещении учебного заведения и оставить его на 14 дней на домашнем обучении. Министерство образования и Департамент здоровья рекомендуют учебным заведениям обдуманно пользоваться этим правом, и организовать домашнее обучение в сотрудничестве с семьей ученика.
- Мы недавно приехали из зоны риска, ни у кого из нас нет симптомов. Классный руководитель/учитель/директор школы моего ребенка не разрешает ему идти в учебное заведение. Почему?
a) В случае, если ребенок - одноклассник заболевшего ученика.
- Мой ребенок учится в таллиннской гимназии Кристийне. Должен ли я и члены моей семьи оставаться дома в течение 14 дней?
В этом случае Департамент здоровья будет следить за здоровьем вашего ребенка как человека, возможно находившегося в близком контакте с заболевшим. Все ученики таллиннской гимназии Кристийне должны оставаться в течение 14 дней дома. До тех пор, пока у ребенка отсутствуют симптомы, другие члены семьи могут вести обычную повседневную жизнь. Важно помнить о том, что пока у человека не проявились симптомы, нет оснований подозревать у него коронавирус, и он не является заразным. Следите за здоровьем ребенка и всех членов семьи и следуйте рекомендациям Департамента здоровья и указаниям учебного заведения.
b) В случае, если ребенок не является одноклассником заболевшего ученика, но учится в таллиннской гимназии Кристийне
Все ученики таллиннской гимназии Кристийне должны оставаться в течение 14 дней дома. До тех пор, пока у ребенка отсутствуют симптомы, другие члены семьи могут вести обычную повседневную жизнь.
В случае, если другие дети в семье посещают другие школы/детские сады, то нет оснований для того, чтобы ограничивать посещение ими учебных заведений.
В районе таллиннской гимназии Кристийне нет опасности заражения. Также не представляет опасности и ученик, у которого подтвержден вирус COVID-19, и который находится дома, в случае если вы с ним не контактируете. Дети, которые контактировали с больным учеником, также не заразны до тех пор, пока у них отсутствуют характерные симптомы.
- Я живу рядом с таллиннской гимназией Кристийне или живу рядом с учеником из таллиннской гимназии Кристийне. Мне тоже следует в течение 14 дней быть дома?
Ведите обычный образ жизни, но следуйте рекомендациям относительно мер предосторожности в периоды распространения вирусов. Свежую информацию об уровне опасности заражения коронавирусом можно найти на странице Департамента здоровья.
- Что делать, если я живу с человеком, у котого подозревается коронавирус, или живу рядом с учебным заведением, которое закрыто в качестве меры предосторожности для недопущения распространения вируса?
Помещения и мебель продезинфицируют, и в течение 14 дней школа и Департамент здоровья будут поддерживать связь с родителями и следить за сосотоянием здоровья учеников. Тогда, когда все будут уверены в том, что ни у кого из школьников или персонала нет коронавируса, учебная работа в школе будет возобновлена. В случае необходимости директор школы имеет право продлить 14-дневный период.
- Kаким образом обеспечивается безопасность детей и устранение опасности заражения вирусом в таллиннской гимназии Кристийне? Школу продезинфицируют?
Важно иметь в виду, что до тех пор, пока у человека не проявились симптомы, нет оснований подозревать у него коронавирус, и он не является заразным. Если ребенок, недавно вернувшийся из зоны риска, кажется вам больным, и вы уверены, что его еще не проверяли на COVID-19, то об этом следует обязательно сообщить директору школы, который предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности всех учеников.
- Я знаю, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который недавно вернулся из зоны риска, и этот ребенок ходит в школу. Что делать?
К этой информации следует относиться с деликатностью, чтобы не нанести вреда ребенку и его семье. Если вы убеждены в том, что ваш ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, у которого лабораторным путем подтверждено заболевание коронавирусом, и вы уверены в том, что ребенок еще не находится дома или в больнице под наблюдением врачей, то можете обратиться к руководству школы за дополнительной информацией.
- Ходят слухи, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который заболел коронавирусом. Что мне делать?
В течение 14 дней следить за здоровьем. В случае появления признаков заболевания (кашель, жар, затруднение дыхания) следует позвонить своему семейному врачу или по номеру консультации семейных врачей 1220. При ухудшении самочувствия следует звонить 112.
- Я или мой ребенок находился в контакте с человеком, у которого может быть коронавирус. Что нам делать?
Организаторам мероприятия следует тщательно взвесить необходимость его проведения. Также при распространении информации о мероприятии следует уделить внимание информации о мерах предосторожности в период распространения вирусных инфекций, при этом ссылаясь на рекомендации Департамента здоровья.
- Скоро у моего ребенка / в учебном заведении, в которое ходит мой ребенок, планируется большое мероприятие, в котором примут участие дети из разных школ/городов. Требуется ли отменить мероприятие или отказаться от его посещения?
На данный момент общая ситуация не требует отмены всех ученических мероприятий, однако в них не следует участвовать ученикам, кто в течение 14 дней находится под наблюдением или у кого проявились симптомы заболевания.В случае сомнений рекомендуем проконсультироваться с местным самоуправлением или Департаментом здоровья. Также рекомендуем придерживаться общих правил гигиены.
Департамент здоровья рекомендует воздержаться от поездок в зоны риска. Самая свежая информация о том, какие страны и регионы входят в зоны риска, доступна на сайте Департамента здоровья и министерства иностранных дел.Просим всех соблюдать обычные правила гигиены и помнить о том, что аэропорты и транспортные узлы – это места большого скопления людей, и для находящихся в них риск инфекционных заболеваний выше, чем в других местах.
- В учебном заведении, в котором учится мой ребенок, планируется экскурсия/поездка заграницу. Следует ли ее отменить?
После путешествия в зону риска нужно в течение 14 дней следить за здоровьем ребенка. В случае появления признаков заболевания (кашель, жар, затрудненное дыхание) следует позвонить своему семейному врачу или по номеру консультации семейных врачей 1220. Учебным заведениям нужно быть готовыми к тому, чтобы при необходимости реорганизовать учебную работу.
Решение относительно вступительных экзаменов будет принято в ближайшее время. Следует учитывать то, что в Эстонии на данный момент отсутствует широкое распространение коронавируса, поэтому риск заразиться во время вступительных экзаменов низок.
- Скоро начнутся вступительные экзамены, в которых будут участвовать много ребят из разных школ. Не лучше ли их отменить?
В случае, если ребенок недавно посещал страну или регион, где распространен коронавирус, или же он недавно контактировал с человеком, заболевшим вирусом COVID-19, а также у ребенка проявляются характерные симптомы, то ему следует обратиться к школьной медсестре. Она даст ребенку хирургическую маску, свяжется с его родителями и попросит при первой возможности приехать за ним и связаться с семейным врачом.
В случае, если лабораторный анализ не подтвердил подозрение на вирус, то родителям следует уведомить об этом учебное заведение, а также следить за ребенком и его здоровьем до полного выздоровления, при этом ребенка следует оставить дома.
В случае, если наличие вируса подтверждено, то Департамент здоровья сообщит об этом руководству школы и попросит список ближайших его контактов. Решение о необходимости закрытия учебного заведения принимает его директор, исходя из конкретной ситуации, и при необходимости проконсультировавшись с Департаментом здоровья. Рекомендуем в случае подтверждения заболевания прекратить стационарную работу в учебном заведении в случае, если установить личности тех, с кем контактировал заболевший, не представляется возможным.
Учебное заведение должно проинформировать об установленном случае заболевания всех членов школьной семьи – персонал, учеников и их родителей.
В случае, если заболевание подтвердится, то директору школы следует организовать влажную уборку поверхностей и помещений. Подробное руководство есть на сайте Департамента здоровья.
Ученикам и учителям, которые находились в близком контакте с заболевшим, следует остаться на 14 дней дома. В этот период обучение организуется дистанционно. Важно иметь в виду, что до момента проявления симптомов нет оснований подозревать у человека коронавирус и он не является заразным.
Руководители учебных заведений должны пересмотреть свои планы поведения в чрезвычайных ситуациях, при необходимости их дополнить и продумать в деталях процесс прекращения стационарной учебной работы.
Для ограничения распространения вирусных заболеваний в учебных заведениях Департамент здоровья рекомендует:
Инфоматериал о предотвращении заболеваний, вызванных вирусами
- Обеспечить нормальную вентиляцию и организовать регулярное проветривание помещений.
- Ежедневно проводить влажную уборку, при уборке мыть парты/столы, дверные ручки, обеденные столы и прочие поверхности при помощи моющих/дезинфицирующих средств.
- Мебель, полки и батареи протирать дважды в неделю.
- Ежедневно проводить уборку и дезинфицировать туалеты.
- Обеспечить достаточное количество средств для мытья рук в туалетах и разместить мусорные ведра, которые можно открыть ногой. Руки следует сушить одноразовыми бумажными полотенцами.
- Информировать учащихся и персонал о требованиях гигиены. Руки следует мыть теплой проточной водой с мылом, а также пользоваться средствами для дезинфекции рук на основе алкоголя. С инструкцией, как правильно мыть руки, можно ознакомиться здесь. Просим разместить эту инструкцию в туалетах на видном месте. Младшим школьникам следует показать, как правильно мыть руки, на практике.
Согласно § 28 Закона о предотвращении и препятствии распространия инфекционных заболеваний („Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse”) решение о том, является ли распространение заболевания эпидемией, принимает Департамент здоровья на основании поступающих ему данных.Местное самоуправление может по предложению Департамента здоровья временно закрыть школы и детские учреждения, и потребовать например, провести необходимую дезинфекцию или предпринять другие действия.
- Кто принимает решение о том, что школу нужно закрыть?
Учебное заведение может закрыть также его директор, согласовав свои действия с Департаментом здоровья.
Согласно § 44 части 3 закона об основной школе и гимназии, возможности для защиты здоровья учеников и работников школы создает содержатель школы, а необходимые меры предпринимает директор.
УЧЕНИКАМ
Я – ученик. Как избежать заражения коронавирусом и что делать, если мне кажется, что я заболел?Мой руки
Руки нужно мыть с мылом под проточной теплой водой, а также использовать средство для дезинфекции рук с содержанием алкоголя.
Избегай близких контактов
Избегай контактов (сохраняя дистанцию как минимум в два метра) с людьми, у которых имеются внешние признаки заболевания – например, с кашляющими или чихающими людьми. Если ты будешь стоять слишком близко к человеку с признаками заболевания, то можешь вдохнуть капли, которые он распространил, чихнув, и из-за этого заболеть.
Так как сейчас период повышенного распространения простудных заболеваний, то обниматься с друзьями не рекомендуется.
Старайся не трогать руками глаза, нос и рот
В общественных местах мыкасаемся руками множества вещей и поверхностей, на которые недавно могли попаст вирусы. Если ты будешь трогать руками глаза, нос или рот, то существует вероятность, что вирус передастся и тебе.
Если у тебя высокая температура, кашель и затруднено дыхание, и ты недавно ездил в зону риска, то обратись за помощью.
Сообщи школьной медсестре или учителю о том, что ты ездил в страну или регион, где распространен вирус COVID-19, или о том, что ты находился в контакте с кем-то, кто недавно ездил в эти страны и у кого наблюдаются симптомы ОРВИ (высокая температура, кашель или трудности дыхания).
Если у тебя есть легкие симптомы ОРВИ, и ты не ездил в зону риска
Следуй обычным правилам гигиены и по возможности оставайся дома до тех пор, пока не выздоровеешь.
Следи за гигиеной дыхательных путей
Если ты чихаешь или кашляешь, то прикрывай нос и рот одноразовым бумажным носовым платком. Сразу же после использования выброси его в мусорное ведро и вымой руки. Если у тебя нет салфетки, то воспользуйся рукавом, но не используй для этого руки.
Прикрывая нос и рот, ты не позволяешь каплям и вирусу распространяться. Если ты чихнешь в ладонь, то капли и вирусы могут попасть через руки к другим людям через вещи, которых ты затем коснешься.
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