Вопрос скандального памятника Яаку Йоале решат через неделю

"Недели должно быть достаточно, чтобы все разрешить, — сказал Тимпсон, который не хочет решать эту проблему в суде. — Для меня самый важный момент — это по-человечески договориться со вдовой Яака Йоалы".

Мэр не смог сказать, возможно ли, что работа скульптора Мати Кармина будет в каком-то виде сохранена в Вильянди.

Майре Йоала потребовала удалить с открытой в конце года скульптуры все отсылки к личности ее мужа, так как результат не соответствует показанным ей ранее эскизам.