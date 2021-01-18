18.01.2021, 17:54

Вопрос скандального памятника Яаку Йоале решат через неделю


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Jaak Joala kuju
Jaak Joala kujuFoto: Kenno Soo

На прошлой неделе мэр Вильянди Мадис Тимпсон заявил, что в связи с требованием вдовы Йоалы Майре Йоала скандальный памятник певцу следует снести. В понедельник городские власти обсудили этот вопрос и решили, что на этой неделе монумент пока трогать не будут, и установившая статую НКО Meie Viljandi должна разрешить ситуацию, связавшись с Майре Йоала, пишет rus.err.

"Недели должно быть достаточно, чтобы все разрешить, — сказал Тимпсон, который не хочет решать эту проблему в суде. — Для меня самый важный момент — это по-человечески договориться со вдовой Яака Йоалы".

Мэр не смог сказать, возможно ли, что работа скульптора Мати Кармина будет в каком-то виде сохранена в Вильянди.

Майре Йоала потребовала удалить с открытой в конце года скульптуры все отсылки к личности ее мужа, так как результат не соответствует показанным ей ранее эскизам.

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