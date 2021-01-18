Вопрос скандального памятника Яаку Йоале решат через неделю
На прошлой неделе мэр Вильянди Мадис Тимпсон заявил, что в связи с требованием вдовы Йоалы Майре Йоала скандальный памятник певцу следует снести. В понедельник городские власти обсудили этот вопрос и решили, что на этой неделе монумент пока трогать не будут, и установившая статую НКО Meie Viljandi должна разрешить ситуацию, связавшись с Майре Йоала, пишет rus.err.
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