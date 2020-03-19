Вопрос отложен: помещенные на карантин люди пособия не получат

Совет Кассы по безработице обсудил, поддерживать ли тех работников, которые не могут из-за вызванного коронавирусом карантина ходить на работу, но решил не создавать в данный момент для них схем поддержки.
Министр социальных дел Танель Кийк, являющийся председателем Совета Кассы по безработице, считает, что часть находящихся дома на карантине людей, могут работать удаленно. Если речь идет о зараженных лицах или лицах с подозрением - тех, кто контактировал с зараженными, то они могут взять больничный лист.
Часть работников находится дома по причине прекращения бизнес-деятельности их предприятий, которое произошло в соответствии с распоряжением властей. Для них у Кассы по безработице предусмотрены меры поддержки в объеме 250 млн евро.
Что касается тех людей, которые не входят ни в одну перечисленную выше группу, но сидят дома без работы, то их вопрос отложен на будущее.
По словам Кийка, созданию схем помощи таким людям препятствует также и то, что у государства нет точной информации о том, сколько людей были отправлены на домашний карантин, в том числе, например, по прибытию в Эстонию из зарубежных поездок.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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