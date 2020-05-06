Вопрос обороны и безопасности: государство хочет иметь доступ ко всем коммуникационным сетям

Председатель комиссии Андрес Метсоя выделил основную проблему коммуникационных сетей: государство не имеет их полного обзора. ”У нас есть подробный обзор электросетей. В то же время, бóльшая часть коммуникационных сетей создана предприятиями и зафиксирована в их базах данных, — сказал Метсоя. — Парламент принял закон, согласно которому перекрестное использование сетей является обязательным. В связи с тем, что сети являются нецифровой собственностью частных предприятий, у государства нет полной информации об их существовании. По этой причине перекрестное использование сетей затруднено”.

По словам Метсоя, государство должно оцифровать коммуникационные сети и составить их схему. В противном случае оно не сможет устанавливать в их отношении оборонные повинности, необходимые в целях обеспечения государственной безопасности. В производстве парламента находятся поправки к Закону об электронной связи, согласно которым предприятия связи будут обязаны уведомлять государство об используемых ими технологиях. Таким образом государство получит обзор имеющихся в стране коммуникационных систем.

Метсоя отметил, что помимо частного сектора, ряд учреждений, управляющих коммуникационными сетями, находится и в собственности государства. По его словам, возможной целью могла бы стать интеграция коммуникационной сети с электросетью. К интеграции следует также привлечь железнодорожную сеть, компании Elektrilevi и Levira. Кроме того, следует распределить их функции.

Член комиссии Йоханнес Керт отметил, что важнейшими вопросами готовности к кризисам любого рода являются организация и функционирование связи. В случае Эстонии важно и перекрестное использование связи различными ведомствами. ”Перекрестное использование связи — это вопрос комплексной системы обеспечения государственной безопасности. В настоящий момент многие ее аспекты требуют улучшения”, — отметил Керт. Он выразил надежду, что комиссия будет возвращаться к этому важному вопросу государственной обороны, пока он не будет решен окончательно.