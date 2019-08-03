Вопрос на засыпку: вы знаете, сколько детей учится в самой маленькой школе Эстонии?

В 2010 году в школе в Миссо отменили гимназическую ступень и школа превратилась из средней в основную, а число учащихся в ней постоянно сокращается.

Это объясняется тем, что родители стали сразу отдавать детей младшего возраста в другие школы, поскольку они предпочитают, чтобы их ребенок на всем протяжении основной школы учился в одном и том же учебном заведении.

Хотя содержание школы обходится местному самоуправлению непропорционально дорого, волость Рыуге пока не собирается закрывать самое маленькое учебное заведение в Эстонии, потому что договор об объединении волостей предусматривает сохранение прежней сети школ.