03.08.2019, 20:35

Вопрос на засыпку: вы знаете, сколько детей учится в самой маленькой школе Эстонии?


rus.delfi.ee
EST
Klassiruum 8VK03AUG11A3
Klassiruum 8VK03AUG11A3Foto: Vallo Kruuser

В основной школе в Миссо, в которой десять лет назад было 78 учеников, в наступающем учебном году будут учиться всего трое детей, пишет rus.err.ee.

В 2010 году в школе в Миссо отменили гимназическую ступень и школа превратилась из средней в основную, а число учащихся в ней постоянно сокращается.

Это объясняется тем, что родители стали сразу отдавать детей младшего возраста в другие школы, поскольку они предпочитают, чтобы их ребенок на всем протяжении основной школы учился в одном и том же учебном заведении.

Хотя содержание школы обходится местному самоуправлению непропорционально дорого, волость Рыуге пока не собирается закрывать самое маленькое учебное заведение в Эстонии, потому что договор об объединении волостей предусматривает сохранение прежней сети школ.

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