Вопрос на миллион евро: в отношении Центристской партии будет заведено новое производство

В пятницу Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу Центристской партии и аннулировал предписание ERJK выплатить фирме Midfield OÜ 1,02 млн евро.

Теперь у комиссии есть два варианта: либо обжаловать решение суда, либо провести новое административное производство, собрав недостающие доказательства или же исключив неподтвержденные счета, при необходимости сделать новые расчеты и новое предписание.

Овийр отметила, что перед принятием решения ERJK нужно проконсультироваться с адвокатами.

Как писал ранее rus.err.ee, речь идет о сделках центристов с бизнесменом Пааво Петтаем. По оценке ERJK, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

ERJK в 2019 году признала эти сделки запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро, но партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.