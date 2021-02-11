Вопрос на 1 млн евро: комиссия продолжит судиться с Центристской партией

Ранее было известно, что мотивировочную часть решения суда первой инстанции решила обжаловать и Центристская партия.

Таллиннский административный суд 29 января удовлетворил жалобу Центристской партии и аннулировал предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, сделанное 8 апреля 2019 года — согласно этому предписанию, Центристской партии следовало доплатить фирме Midfield свыше одного миллиона евро за организацию избирательных кампаний в период с 2009 по 2015 год.

По оценке комиссии, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

В 2019 году комиссия признала эти сделки запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро, а Центристская партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.