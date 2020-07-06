Вопрос Марту Хельме: если я не коренная эстонка, то кто?

Уходя с поста лидера EKRE, Март Хельме в многочисленных интервью и выступлениях наговорил много всего, что было бы интересно разобрать политологам и аналитикам. Меня же как представителя некоренного населения более всего возмутил его пересказ разговора с Юри Ратасом, в котором Хельме указал на то, что в Таллинне власть не в руках эстонцев.

Написала этот первый абзац и задумалась… Да, про меня действительно сегодня скорее скажут ”представитель некоренного населения”. У меня неэстонское имя, неэстонская фамилия, мой родной язык русский. Но где же еще, как не здесь, мне быть коренным населением? Здесь родилась моя мама, здесь родилась я, живу тут всю жизнь, считаю Эстонию своей родиной, знаю язык, уважаю местную историю и культуру.

Одним словом, я тут всерьез и надолго. Это моя родина. Другой у меня нет. И не надо. И если родина не здесь, то, простите, где же, господин Хельме?

В современном глобализированном мире подобных моему ”сложных” случаев много. Поэтому давно можно было бы прекратить делить мир на черное и белое, на эстонцев и неэстонцев. Но, увы, до сих пор находятся политики, которые считают это возможным.

Причем манера заявления Хельме-старшего оставляет неприятное липкое ощущение услышанной гадкой сплетни: пересказанный частный разговор, без понимания контекста и указания на то, что было дальше, что ответил собеседник, на чем порешили и так далее.

Почему Хельме нравится русским

Что самое поразительное в фигуре бывшего председателя EKRE, так это его способность при всем при том нравиться русскоязычному электорату. Когда впервые рейтинги политических партий показали, что поддержка национал-консерваторов среди неэстонцев выше, чем у социал-демократов, это попытались объяснить статистической погрешностью. Но факт налицо: соцдемы долгое время пытались стать заметным игроком на русском поле, но если дать русскоязычному избирателю только два выбора — они или EKRE, — вряд ли EKRE проиграет.

Не верите? Да я сама своим ушам не поверила, когда на прошлой неделе в одной из передач на Радио-4 ведущий, заговорив о возможных президентских амбициях Марта Хельме, спросил мнения слушателей, а те наперебой стали говорить, что это был бы отличный выбор. ”Да, он порой говорит всякое про русских, но по крайней мере всегда конкретен, он сильная личность, харизматичный” — примерно так можно подытожить несколько прозвучавших комментариев.