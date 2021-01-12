12.01.2021, 08:00

Вопрос государственной важности: Рийгикогу обсудит программу развития здоровья населения


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Riigikogu avaistung 2020
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня в Рийгикогу пройдет инициированное комиссией по социальным делам обсуждение вопроса государственной важности «Программа развития здоровья населения Эстонии на 2020–2030 гг.»

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер сказал, что во время кризиса, вызванного коронавирусом, который длится уже девять месяцев, наиболее важно сконцентрироваться на здоровье населения и на влиянии пандемии на экономику. ”Поэтому мы решили обсудить здоровье населения в качестве вопроса государственной важности в зале заседаний Рийгикогу. На основании сегодняшнего обсуждения и утверждения программы развития в правительстве можно будет претворять в жизнь стратегии и планы реализации”, — сказал Мёльдер.

Председатель комиссии добавил, что в ближайшие годы здравоохранение Эстонии столкнется с серьезными вызовами. ”Нам придется решить проблемы, связанные, например, с общей доступностью врачебной помощи, а также с нехваткой медицинских работников и с недостаточной квалификацией. Нужно будет находить дополнительные средства на медицину”, — отметил он.

Член комиссии по социальным делам Хеле Эвераус сказала, что состояние здоровья жителей Эстонии улучшилось, однако различия между социально-экономическими группами — одни из самых значительных в ЕС. Она добавила, что редко задумываются о том, что более крепкое здоровье населения Эстонии может стать новым и очень важным источником экономического роста. Эвераус сослалась на анализ, недавно проведенный консультационной фирмой McKinsey, согласно которому ВВП Эстонии вырос бы на целых десять процентов, если бы уменьшилась преждевременная смертность и люди оставались дольше на рынке труда. ”Хорошее здоровье увеличивает работоспособность и повышает производительность. Каждый евро, вложенный в здоровье, приносит 2,4 евро”, — отметила Эвераус.

На обсуждении выступят министр социальных дел Танель Кийк, член комиссии по социальным делам Хеле Эвераус и директор Института развития здоровья Анника Веймер.

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