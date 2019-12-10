10.12.2019, 20:19

Вопрос Эстонского музея современного искусства хотят решать в увязке с Горхоллом


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Taimetoidumess
TaimetoidumessFoto: Madis Veltman

Город заинтересован в поиске решения вопроса о помещениях Эстонского музея современного искусства в сотрудничестве с Министерством культуры. Сегодня состоялась встреча руководства города и представителей музея, на которой обсудили создавшуюся ситуацию и возможные варианты решения.

”У Таллинна не было намерения прекратить деятельность музея, необходимо было исключить ситуацию, когда плохое состояние здания может стать угрозой для людей, — сказал мэр Михаил Кылварт. — Мы работаем над тем, чтобы найти решение, которое позволит музею продолжить свою деятельность, и при этом будет реалистичным для города. Это решение должно быть найдено совместно с министерством, так как музей имеет значение для искусства всей страны. В 2016 году, еще на посту вице-мэра, вместе с тогдашним министром культуры Индреком Сааром мы ознакомились с положением музея и пришли к тому, что, если министерство изыщет финансирование для помещений, это получит поддержку и со стороны города”, — подчеркнул Кылварт.

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В сегодняшней встрече, прошедшей в горуправе, приняли участие вице-мэры Эха Вырк и Вадим Белобровцев, действующие руководители Эстонского музея современного искусства Мартен Эско и Йоханнес Сяре, а также основатель музея Элин Кард. На встрече обсудили экспертизу строения, необходимость оценить работы, осуществляемые для безопасности, а также готовность искать альтернативное расположение.

Вице-мэр Эха Вырк отметила, что концентрирование культурной жизни рядом с Котлом культуры — подходящее решение. ”Детальная планировка предусматривает на этом месте здание общественного значения, но у города нет в планах развития зоны прежде, чем прояснится будущее Горхолла. Чтобы территория имела общность, важно развивать территорию вместе с Горхоллом. Результат встречи в том, что все участники настроены на поиск подходящего решения ситуации”, — сказала Вырк.

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