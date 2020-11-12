12.11.2020, 10:34

Вопрос для референдума о браке наконец сформулирован

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Koalitsioonierakondade esimeeste ühine pressikonverents 22.10.2020
Foto: Jaanus Lensment

По словам председателя Isamaa и члена рабочей группы по вопросам демократии Хелира-Валдора Сеэдера, руководители правительственных партий договорились о формулировке вопроса референдума о браке.

При этом Сеэдер сказал Delfi, что вопрос обнародован не будет, пока не уйдет на обсуждение в Рийгикогу, а это произойдет, скорее всего, на следующей неделе.

По имеющейся информации, формулировка была согласована с канцлером права и несколькими юристами. Официальной юридической оценки не заказывалось.

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