Вопрос для референдума о браке наконец сформулирован

По словам председателя Isamaa и члена рабочей группы по вопросам демократии Хелира-Валдора Сеэдера, руководители правительственных партий договорились о формулировке вопроса референдума о браке.
При этом Сеэдер сказал Delfi, что вопрос обнародован не будет, пока не уйдет на обсуждение в Рийгикогу, а это произойдет, скорее всего, на следующей неделе.
По имеющейся информации, формулировка была согласована с канцлером права и несколькими юристами. Официальной юридической оценки не заказывалось.
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