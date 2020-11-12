Вопрос для референдума о браке наконец сформулирован

При этом Сеэдер сказал Delfi, что вопрос обнародован не будет, пока не уйдет на обсуждение в Рийгикогу, а это произойдет, скорее всего, на следующей неделе.

По имеющейся информации, формулировка была согласована с канцлером права и несколькими юристами. Официальной юридической оценки не заказывалось.