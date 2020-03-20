Вопрос читателя: "Мой ребенок здоров. Почему он после пересечения границы должен сидеть в карантине?"

Ответ RusDelfi. К сожалению, коронавирус COVID-19 довольно заразен. Мы неоднократно публиковали данные о том, что он заразнее, чем сезонный грипп и главное, заразить им может человек, у которого симптомы еще не проявились. То есть никакой уверенности в том, что человек не болеет быть не может. У большого процента людей, особенно молодых, заболевание проявляется почти бессимптомно, но заражать других они, увы, могут. Пообщавшись с другими людьми близко в течение длительного времени (общение с инструктором — это не на 2 минуты на расстоянии два метра) они могут передать вирус им. Именно поэтому нужно максимально сократить свою социальную активность и перевести по возможности обучение на дистанционную форму. Вы уверены в иммунной системе инструктора? Вы уверены, что он, подхватив вирус не передаст его дальше? Вы уверены, что после занятия машина будет полностью продезинфицирована? А может ваш сын сядет в машину, где до этого сидел больной коронавирусом человек... Во время эпидемии нельзя надеяться на авось и думать: "со мной точно всё в порядке".

Именно так развивалась эпидемия в Китае — люди думали, что они просто простудились, принимали парацетамол, ехали на работу, заражали других, многим из которых было намного хуже. Дошло до пожилых, и люди, увы, начали умирать. Понятно, что сдавать экзамены по вождению дистанционно нельзя, но это далеко не единственная отрасль, которая страдает во время пандемии. На примере Италии мы видим, насколько опасна ситуация, если одновременно заболеет большое количество людей. Их просто не получится всех вместе спасти, люди умирают сотнями. А там даже сейчас, в катастрофической для севера страны ситуации, много несогласных с политикой изоляции. А меры карантина помогают избежать массового заражения единовременно.

Просим относиться к ситуации с пониманием и соблюдать все предписания правительства и Департамента здоровья. От этого зависит ваше здоровье и даже жизнь ваших близких.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!