Вопиющий случай в Эстонии: женщина избивала своих приемных детей и сутками держала их взаперти

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 60-летнюю женщину в ненадлежащем обращении с пятью детьми, которые проживали в ее семейном доме на основании договора об услуге замещающей опеки.
Согласно обвинению, женщина неоднократно била 9-17 летних приемных детей ногами и руками, а также запирала их на срок от нескольких часов до нескольких дней.
Преступления были совершены в период с 2016 по 2019 гг.
Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года после получения сообщения о преступлении от Департамента социального страхования. О ситуации работнику службы защиты детей рассказал один из детей. Следствие подкрепило его слова доказательной базой.
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