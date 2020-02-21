Вопиющий случай в Эстонии: женщина избивала своих приемных детей и сутками держала их взаперти

Согласно обвинению, женщина неоднократно била 9-17 летних приемных детей ногами и руками, а также запирала их на срок от нескольких часов до нескольких дней.

Преступления были совершены в период с 2016 по 2019 гг.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года после получения сообщения о преступлении от Департамента социального страхования. О ситуации работнику службы защиты детей рассказал один из детей. Следствие подкрепило его слова доказательной базой.

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