Вопиющая несправедливость: виновник страшной аварии с 13 пострадавшими выплатил им всего 50 евро(10)
10 марта в Харьюском уездном суде состоялось слушание по делу Оливера Кобинга (26), пишет Eesti Ekspress.
10 марта в Харьюском уездном суде состоялось слушание по делу Оливера Кобинга (26), пишет Eesti Ekspress.
16 мая 2015 года молодой человек устроил возле таллинского магазина Stockmann аварию с 13 пострадавшими. Тогда его еще звали Грегор.
”Решил произвести на моих пассажиров впечатление и проехать через перекресток на красный свет”, — объяснил он свой поступок полиции.
За совершение аварии суд наказал Кобинга 2 годами и 8 месяцами лишения свободы, из которых полгода — реальный срок, остальное — условный. В качестве условия суд обязал Кобинга в течение трех лет возместить четырем пострадавшим нематериальный ущерб на общую сумму в 45 000 евро.
Урмас Симон, один из адвокатов Кобинга, считает, что в этом нет смысла: ”Если денег нет, то их нет. Так что да, ему грозит тюрьма”.
Неудачи начались у Кобинга еще за день до трагической аварии: он не пропустил пешехода и получил от полиции штраф на 300 евро. Последующую ночь Кобинг провел на вечеринке в Виймси. Там он пил ром, а утром сел за руль и поехал домой через центр. Вместе с ним в машине находились его двоюродный брат и две знакомые девушки. Позже одна из них призналась полиции, что Кобинг был не совсем трезв и ему было плохо.
Незадолго до аварии, тут же, возле Stockmann, Кобинга подрезал другой автомобиль. Водители вышли из машины и устроили разборки прямо на дороге. К счастью, до драки дело не дошло, и мужчины разошлись. Однако Оливер был зол. Он до упора выжал педаль газа и решил пересечь перекресток на красный свет. В это время скорость его автомобиля BMW составляла 103 км/ч.
Одной из жертв Кобинга стала Эве, которая в этот злополучный момент поворачивала на своем Mercedes-Benz в сторону Stockmann. В результате столкновения с BMW Кобинга ее автомобиль отбросило на островок безопасности, где стояли люди. Саму Эве удалось вытащить из машины только при помощи спасателей. В больнице у женщины диагностировали множественные переломы, ушиб легкого и плеча. В течение следующих четырех месяцев она могла ходить только на костылях. Женщина на год получила 40% потери трудоспособности. Если раньше она и танцевала, и бегала, то теперь испытывает трудности даже с простыми домашними делами.
Еще одна жертва Кобинга — Хелен. В момент аварии она вместе 4-летним сыном и 10-летней дочерью стояла на островке безопасности и была сбита машиной Эве. Сама она ничего не помнит, так как очнулась уже в отделении интенсивной терапии. Ее состояние оценивалось как опасное для жизни: было сломано два позвонка и 11 ребер, раздроблена лопатка, дыра в легких, сотрясение мозга и прочее. Оказалось, что в аварии пострадали и ее дети, но они отделались синяками и ссадинами. Примечательно, что Кобинг даже пришел к Хелен в больницу с цветами и попросил прощения. Полного выздоровления врачи Хелен не гарантируют. Она осталась без работы, потеря трудоспособности — 40%. Женщина начала восстановительное лечение. Заниматься тремя маленькими детьми в прежнем объеме она уже не могла. Считается, что она пострадали больше всех.
В момент аварии на островке безопасности оказалась и Галина (57). Медики диагностировали у нее перелом черепа, множественные переломы ребер, ушиб легких, перелом ключицы и лопатки. По оценке семейного врача, полное восстановление трудоспособности невозможно. Женщине назначили инвалидность и потерю 80% трудоспособности сроком на год. Работы Галина тоже лишилась.
Четвертой тяжело пострадавшей жертвой Кобинга стала племянница Эве, находившаяся в ее машине. В больнице у девочки диагностировали множественные переломы поясничного отдела позвоночника и таза. Школьница, которая до этого активно занималась спортом, получила тяжелую инвалидность и 40% нетрудоспособности. В новом учебном году принимать участие в уроках физкультуры она не могла. Также ей потребовалась психологическая помощь.
Всего в аварии пострадали 13 человек. Сильнее всех — четверо вышеназванных. Именно они подали иск в суд на возмещение нематериального ущерба. Согласно решению суда, Кобинг должен выплатить Хелене 18 000 евро, Галине — 14 000 евро, Эве — 8000 евро, а ее племяннице — 5000 евро.
По оценке присяжного адвоката Индрека Сирка, представляющего интересы потерпевших, Кобинг не прилагает для выплаты компенсации никаких усилий. Отсутствие выплат сам Кобинг объясняет тем, что не может найти работу. Все это привело к тому, что в скором времени назначенное ему наказание может быть приведено в исполнение.
Поскольку суд предоставил Кобингу на выплату компенсаций три года, потерпевшие до истечения этого срока не могли передать требования судебному исполнителю. Срок истек 24 октября 2019 года. К тому времени Кобинг выплатил потерпевшим всего около 50 евро, так что его инспектору по уголовному надзору не оставалось ничего, кроме как ходатайствовать о приведении назначенного Кобингу наказания (тюремное заключение) в исполнение.
Добровольно Кобинг заплатить потерпевшим не в состоянии, так как его счета арестованы для покрытия других требований.
”Ему предъявлены требования на суммы от 60 000 до 100 000 евро. Таллинн все забирает”, — пояснил Симон. Он отметил, что Кобингу приходится нести все расходы, связанные с аварией. ”Поскольку он не оплатил иски города, расходы на судебные расходы и штрафы, то потерпевшие денег не получат. Все платежи и зарплаты, которые поступают ему на счет, забираются. На руки он получает только минимальную зарплату”, — добавил адвокат.
Примечательно, что у Кобинга был заключен договор о страховании гражданской ответственности в страховой фирме PZU. Фирма выплатила потерпевшим лишь минимальные возмещения, предусмотренные законом о дорожном страховании, а от выплаты назначенных в рамках гражданского иска компенсаций отказалась.
В связи с этим все четверо пострадавших обратились против PZU в гражданский суд, а после трое заключили с фирмой компромисс. В итоге часть компенсации они получили, но вместо 45 000 евро эта сумма составила лишь 14 650 евро.
Хелен заключать компромисс отказалась и продолжает судебные тяжбы.
Позиция страховой фирмы заключается в том, что на момент совершения аварии Кобинг находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он превысил скорость, поэтому действие страховки прервалось и весь ущерб должен покрывать он сам: любо напрямую потерпевшим, любо страховой фирме, которая в свою очередь выплатит компенсацию пострадавшим.
На текущий момент сумма невозмещенного нематериального ущерба составляет 30 350 евро. Кроме того, Кобинг должен покрыть юридические расходы потерпевших на сумму 4380 евро.
”Несмотря на то, что закон о дорожном страховании действует для всех одинаково, выбирая самую дешевую страховку, в случае аварии ее виновник попадает именно в такую ситуацию. Он сам несет ответственность перед потерпевшими и не может сослаться на то, что его страховая не согласна возмещать нанесенный им урон”, — поясняет Сирк.
Симон считает данную ситуацию абсурдной: ”Для чего тогда вообще нужна эта гражданская ответственность? Почему мы платим страховые взносы, если фирма их не возмещает?” Также не понимает он потерпевших, которые заключили со страховой фирмой компромисс, но продолжают требовать деньги. Как утверждает защитник, Кобинг теперь в свою очередь имеет право подать в суд на PZU за то, что она выплатила меньше, чем требовалось по гражданскому иску.
Сам Кобинг с журналистами общаться не хочет, но, по словам Симона, молодой человек пытается наладить свою жизнь и даже поступил в университет. ”Но теперь суд говорит, что, если ты не заплатишь, то отправишься в тюрьму. Тогда все снова пойдет под откос”.
Адвокат выражает надежду на то, что его подзащитный все-таки не отправится за решетку. Он отмечает, что в этом случае никто никаких денег вообще не получит.
На суде Кобинг пояснил, что, поскольку никто не хотел брать его на работу, осенью прошлого года он поступил в университет и будет получать стипендию в размере 260 евро. 60 евро будет забирать судебный исполнитель, а 200 евро останется на жизнь. По его словам, совмещать учебу с работой в его случае невозможно, поскольку лекции проходят практически всю неделю. ”Я много искал работу, но безрезультатно”, — заявил Кобинг. Он добавил, что живет с отцом, и у того нет денег, чтобы оказать ему помощь.
Суд примет решение к 20 марта. Срок давности дела истекает в 2027 году.
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