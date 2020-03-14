Вопиющая несправедливость: виновник страшной аварии с 13 пострадавшими выплатил им всего 50 евро

16 мая 2015 года молодой человек устроил возле таллинского магазина Stockmann аварию с 13 пострадавшими. Тогда его еще звали Грегор.

”Решил произвести на моих пассажиров впечатление и проехать через перекресток на красный свет”, — объяснил он свой поступок полиции.

За совершение аварии суд наказал Кобинга 2 годами и 8 месяцами лишения свободы, из которых полгода — реальный срок, остальное — условный. В качестве условия суд обязал Кобинга в течение трех лет возместить четырем пострадавшим нематериальный ущерб на общую сумму в 45 000 евро.

Урмас Симон, один из адвокатов Кобинга, считает, что в этом нет смысла: ”Если денег нет, то их нет. Так что да, ему грозит тюрьма”.

Неудачи начались у Кобинга еще за день до трагической аварии: он не пропустил пешехода и получил от полиции штраф на 300 евро. Последующую ночь Кобинг провел на вечеринке в Виймси. Там он пил ром, а утром сел за руль и поехал домой через центр. Вместе с ним в машине находились его двоюродный брат и две знакомые девушки. Позже одна из них призналась полиции, что Кобинг был не совсем трезв и ему было плохо.

Незадолго до аварии, тут же, возле Stockmann, Кобинга подрезал другой автомобиль. Водители вышли из машины и устроили разборки прямо на дороге. К счастью, до драки дело не дошло, и мужчины разошлись. Однако Оливер был зол. Он до упора выжал педаль газа и решил пересечь перекресток на красный свет. В это время скорость его автомобиля BMW составляла 103 км/ч.