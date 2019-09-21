Вооруженная группировка? Соцдем интересуется, когда будет ликвидировано нарушившее закон молодежное крыло EKRE(9)
Член Рийгикогу Яак Юске (Социал-демократическая партия) направил запрос министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) на тему деятельности молодежного объединения "Синее пробуждение". Юске интересуется, когда "Синее пробуждение" будет ликвидировано, ведь оно нарушило закон.
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