21.09.2019, 20:16

Вооруженная группировка? Соцдем интересуется, когда будет ликвидировано нарушившее закон молодежное крыло EKRE

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rus.delfi.ee
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Вооруженная группировка? Соцдем интересуется, когда будет ликвидировано нарушившее закон молодежное крыло EKRE
Foto: Jaanus Lensment

Член Рийгикогу Яак Юске (Социал-демократическая партия) направил запрос министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE) на тему деятельности молодежного объединения "Синее пробуждение". Юске интересуется, когда "Синее пробуждение" будет ликвидировано, ведь оно нарушило закон.

Как показала в выпуске от 11 сентября программа Pealtnägija, член Рийгикогу от EKRE Руубен Каалеп организовал для несовершеннолетних членов "Синего пробуждения" тренировке по стрельбе. Каалеп сообщил, что молодежь готова при необходимости выйти патрулировать улицы. Программа также показала посты членов "Синего пробуждения" в соцсетях, где те призывают к насилию.

Поэтому Яак Юске направил Марту Хельме письменный запрос, в котором указал, что "Синее пробуждение" нарушило четвертую статью Закона о партиях, которая запрещает владеющим оружием или проводящим военные тренировки объединениям действовать в качестве партий или их структурных частей.

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