01.03.2020, 20:30

Вонь, пьянки и звериный рев: если сосед отравляет вам жизнь, его могут заставить переехать

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Дагне Михкельс
EST
Вонь, пьянки и звериный рев: если сосед отравляет вам жизнь, его могут заставить переехать
Fotomontaaž: EPL

В Эстонии множество многоквартирных домов, жильцы которых борются с нечистоплотным, пьянствующим, собирающим мусор или орущим соседом. В самых тяжелых случаях квартиру такого соседа принудительно отчуждают, пишет Eesti Päevaleht.

В Тарту жильцов одного деревянного многоквартирного дома годами мучило беспокойство, будет ли еще их жилище в сохранности на следующий день. А именно одна квартира принадлежит мужчине пенсионного возраста, любовь которого к мусору безгранична. Он набил свою квартиру всевозможным бумажным и тряпичным хламом, среди которого он живет при свете свечи, потому что электричество в квартире давно отключено за долги.

Один раз другие жильцы дома общими усилиями освободили квартиру соседа от мусора. "Тогда квартира от пола до потолка была так заполнена мусором, что ходить можно было только по узкой дорожке, — вспоминает один жилец дома. — Вонь распространялась по всему дому, и в квартиру снизу стала капать с потолка какая-то жидкость". Вывоз мусора помогает только временно. Сколько мусора в квартире сейчас, другие жильцы дома не знают, потому что их не пускают внутрь. Но просачивающаяся из квартиры вонь снова не дает соседям жить, и от свечи или окурка в любой момент может начаться пожар.

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Жильцы этого дома используют предлагаемую законом возможность попытаться заставить неудобного соседа уйти. Квартирное товарищество приняло решение, что мужчина должен продать свою квартиру и съехать. Через пару недель закончатся три месяца, в течение которых владелец может сам продать свою квартиру. Но поскольку он, как видно, не собирается этого делать, товариществу не остается ничего другого, как только пойти в суд, чтобы ходатайствовать о принудительном отчуждении. Поскольку предстоит судебный процесс, жильцы дома пока не хотят раскрывать свои имена общественности.

Это тартуское квартирное товарищество далеко не одиноко в своей беде, потому что проблемные соседи есть повсюду в Эстонии. В худшем случае из-за небрежности такого соседа загорается весь дом, так что множество людей подвергаются опасности и лишаются дома. По первоначальным данным так случилось недавно в Таллинне на улице Пебре. Поскольку частная собственность по закону неприкосновенна, без согласия владельца квартира может быть отчуждена только в строго регулируемых случаях, в интересах общественности и за справедливую компенсацию. Прежде всего принудительного отчуждения можно требовать тогда, когда владелец квартиры неоднократно и значительно мешал нормальной жизни других жильцов дома. До суда обычно доходят самые наглядные случаи.

Например, в Ляэне-Вирумаа в Тапа жильцы одного многоквартирного дома годами были в затруднении с матерью и дочерью, которые терроризировали остальных жильцов дома. "Они каждый день кричат на сожителей, вне зависимости от времени суток, используя грубые ругательства на русском языке. Постоянно нарушают ночной покой, буянят и колотят металлической трубой по стенам и батареям, — описало товарищество в своем иске. — Они плюют в почтовые ящики других жильцов, мочатся на пол подвального этажа, ломают соседское, а также свое имущество. Их окна поэтому заложены фанерой".

Мать и ее взрослая дочь не видели в своем поведении проблемы — наоборот, якобы соседи придирчивые — они якобы никого не беспокоят, ведут себя адекватно и разумно. Проигранные в суде видеозаписи все-таки показали другое. "Доказано, что ответчица и проживающая с ней вместе дочь ведут себя очень агрессивно. Они сквернословят и оскорбляют жильцов дома, кричат и нарушают покой жильцов дома", — констатировал судья.

Зачастую в мешающем соседям поведении виноваты психические проблемы. В одном тартуском многоквартирном доме жильцам часто приходилось терпеть как ночью, так и днем постоянный звериный вой и рев, потому что их сосед слышал голоса в своей голове. Помимо "постоянного маниакального крика и ударов в стену" соседа упрекали в большой любви к сбору мусора, из-за чего в многоквартирном доме распространялся отвратительный запах. Квартира была в очень плохом состоянии и печка развалилась, так что беспокоились из-за возможного пожара.

Поскольку принудительное отчуждение все-таки должно быть крайней мерой защиты других жильцов, соседи до обращения в суд пытались по-разному разрешить ситуацию, но тщетно. Например, пытались попросить у горуправы денег, чтобы сделать квартиру соседа звуконепроницаемой. Такую большую сумму город не согласился выделить. За пару лет до иска другие жильцы дома заказали большой мусорный контейнер и вынесли из квартиры кучу мусора. Но сосед просто начал снова собирать мусор.

Соседи сказали о его крике так: "нечеловеческий и ужасающий, идущий из глубины горла крик". "Крик иногда есть несколько дней или ночей подряд и иногда нет несколько дней", — сказал один сосед в суде. Из-за рева полиция приезжала по вызову в дом в течение полутора лет в общей сложности 41 раз, преимущественно вместе со скорой помощью.

Суд и в этом случае установил, что в момент подачи иска для принудительного отчуждения квартиры было аргументированное основание. Но судья не стал принудительно отчуждать квартиру, потому что к моменту состоявшегося более полугода спустя заседания мужчина получил от врачей эффективные лекарства. Он принимал их как следует, и его поведение заметно улучшилось, это признали и соседи. К моменту решения суда основание для принудительного отчуждения отпало — крика и вони больше не было в такой степени, которая оправдывала бы продажу квартиры против желания владельца.

В Тарту в Супилинне в прошлом году в принудительном порядке лишился своей квартиры мужчина, который сумел в течение четырех лет 12 раз устроить такой потоп, что вода лилась через пол в квартиру соседа снизу. К тому мужчине постоянно ходили в гости окрестные асоциалы, которых он размещал в своей квартире и в сарае во дворе. Но "в знак благодарности" они поджигали подъезд дома, ломали входную дверь, взламывали дверной замок, били окна квартир, мочились и испражнялись в подъезде, а также угрожали жильцам дома.

В конце концов жильцы дома больше не могли чувствовать себя в безопасности, потому что когда пьяные асоциалы больше никак не могли попасть в дом, они влезли через окна в квартиру на первом этаже. Суд удовлетворил иск товарищества, судебный исполнитель продал квартиру мужчины и он переехал в центр по уходу.

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