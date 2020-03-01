Вонь, пьянки и звериный рев: если сосед отравляет вам жизнь, его могут заставить переехать

Зачастую в мешающем соседям поведении виноваты психические проблемы. В одном тартуском многоквартирном доме жильцам часто приходилось терпеть как ночью, так и днем постоянный звериный вой и рев, потому что их сосед слышал голоса в своей голове. Помимо "постоянного маниакального крика и ударов в стену" соседа упрекали в большой любви к сбору мусора, из-за чего в многоквартирном доме распространялся отвратительный запах. Квартира была в очень плохом состоянии и печка развалилась, так что беспокоились из-за возможного пожара.

Поскольку принудительное отчуждение все-таки должно быть крайней мерой защиты других жильцов, соседи до обращения в суд пытались по-разному разрешить ситуацию, но тщетно. Например, пытались попросить у горуправы денег, чтобы сделать квартиру соседа звуконепроницаемой. Такую большую сумму город не согласился выделить. За пару лет до иска другие жильцы дома заказали большой мусорный контейнер и вынесли из квартиры кучу мусора. Но сосед просто начал снова собирать мусор.

Соседи сказали о его крике так: "нечеловеческий и ужасающий, идущий из глубины горла крик". "Крик иногда есть несколько дней или ночей подряд и иногда нет несколько дней", — сказал один сосед в суде. Из-за рева полиция приезжала по вызову в дом в течение полутора лет в общей сложности 41 раз, преимущественно вместе со скорой помощью.

Суд и в этом случае установил, что в момент подачи иска для принудительного отчуждения квартиры было аргументированное основание. Но судья не стал принудительно отчуждать квартиру, потому что к моменту состоявшегося более полугода спустя заседания мужчина получил от врачей эффективные лекарства. Он принимал их как следует, и его поведение заметно улучшилось, это признали и соседи. К моменту решения суда основание для принудительного отчуждения отпало — крика и вони больше не было в такой степени, которая оправдывала бы продажу квартиры против желания владельца.

В Тарту в Супилинне в прошлом году в принудительном порядке лишился своей квартиры мужчина, который сумел в течение четырех лет 12 раз устроить такой потоп, что вода лилась через пол в квартиру соседа снизу. К тому мужчине постоянно ходили в гости окрестные асоциалы, которых он размещал в своей квартире и в сарае во дворе. Но "в знак благодарности" они поджигали подъезд дома, ломали входную дверь, взламывали дверной замок, били окна квартир, мочились и испражнялись в подъезде, а также угрожали жильцам дома.

В конце концов жильцы дома больше не могли чувствовать себя в безопасности, потому что когда пьяные асоциалы больше никак не могли попасть в дом, они влезли через окна в квартиру на первом этаже. Суд удовлетворил иск товарищества, судебный исполнитель продал квартиру мужчины и он переехал в центр по уходу.