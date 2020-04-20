Волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас подает в отставку: он взял политическую ответственность за коронакризис на себя

На волостной страничке в FB Каллас сообщил, что с начала кризиса говорил, что вернется к вопросу политической ответственности сразу же, как пик трудностей будет преодолен и наступит определенная стабильность.

"Я не ищу виновных и не хочу никого обвинять. Все решения, которые были приняты различными лицами, основывались на имевшихся в тот момент сведениях. Основываясь на поступающей информации, формировала свою позицию и волостная управа", - сказал Каллас, имея в виду организованные в марте с разрешения местных властей на острове мероприятия.

"Глядя сегодня назад, ясно, что входящие данные были ошибочными. Как руководитель волостной управы, я не смог в тот момент достаточно критически оценить ситуацию. Поэтому будет правильно уйти с должности старейшины. Таким образом в управе восстановится трудовой мир, обеспечение которого при продолжении моей работы было бы затруднительно", - объяснил свое решение Каллас.

"К сожалению, Сааремаа во время кризиса пострадал больше, чем какой-либо другой регион Эстонии. Островитяне в это кризисное время продемонстрировали очень большую сплоченность, сообща выступив на защиту Сааремаа. Это было на всех уровнях и во всех сферах жизни", - отметил старейшина.

Новый старейшина будет выбран на майском заседании волостной управы. До этого момента Каллас продолжит исполнять свои обязанности и руководить волостной кризисной комиссией.

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