Волостное собрание не приняло решение по скандальному памятнику в Лихула

Разрешение на установку на кладбище Лихула копии удаленного оттуда в 2004 году памятника у волостного собрания запросило НКО "Клуб друзей эстонского легиона" (MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi), передает ERR Uudised.

По словам председателя собрания Арно Пексара, реального решения не было принято, потому что вопрос не был юридически подготовлен. Комиссия должна подготовить проект конкретного решения, по которому можно было бы проголосовать.

Как сказал Пексар, преобладает мнение, что кладбище для памятника неподходящее место: ранее каждый раз, когда проводились связанные с памятником мероприятия, народ топтался на рядом расположенных могилах.