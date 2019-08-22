Волостное собрание Ляэнеранна обсудит восстановление скандального памятника в Лихула

По словам члена правления НКО "Клуб друзей Эстонского легиона" Харди Раяса, воевавшие на стороне Германии эстонцы помогли задержать наступление Красной армии и тем самым спасли жизни многих эстонцев в тылу сражавшихся войск. По его мнению, нельзя лишать памяти этих людей лишь по той причине, что это может повлечь за собой международную критику, пишет rus.err.ee.

"Теперь услышим, что американцы скажут "что вы делаете?" и "кого вы там выставляете напоказ", и что русские начнут говорить "в какой стране мы живем?". Мы живем в эстонской стране, и если нам нельзя уважать своих героев, то кого мы вообще должны уважать?", — сказал Раяс.

Представитель оппозиции в волостном собрании Райт Марусте считает предложение восстановить памятник провокационным. По его мнению, решение о сносе памятника было принято правительством Эстонии, поэтому у волости нет права его восстанавливать, пусть даже и в виде копии.