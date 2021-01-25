Волостное собрание хочет выдвинуть вотум недоверия старейшине, который может пройти в Рийгикогу
На место реформистки Лийны Керсна, которая станет министром образования, в Рийгикогу проходит старейшина волости Тырва Майдо Руссманн.
На место реформистки Лийны Керсна, которая станет министром образования, в Рийгикогу проходит старейшина волости Тырва Майдо Руссманн.
Примечально, что на прошлой неделе шесть членов волостного собрания решили инициировать выдвижение вотума недоверия Руусманну.
По их мнению, Руусманн плохо справляется в работой в области образования. Например, не довел до конца составление плана развития сферы образования, заставил директора местного детского сада уйти по собственному желанию и т. д.
Сам Руусманн обвинения отрицает. Он уверен, что вотум недоверия не пройдет, поскольку ”подписавшихся всего шесть, а в волостном собрании 21 член”.
Пойдет ли он в Рийгикогу, выяснится сегодня вечером. По его словам, у него много незаконченных дел в волости и ему надо посоветоваться с семьей.
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