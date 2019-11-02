Волость заплатила за показанный на ПБК позитивный сюжет о Йыхви 120 евро

Оппозиция волостного собрания не поняла, почему из бюджета волости заплатили за съемки позитивного сюжета о Йыхви для телеканала ПБК. Старейшина волости Макс Каур уверяет, что волость не заказывала рекламных или пропагандистских роликов на канале ПБК. Волость заплатила 120 евро свободному журналисту, сообщает rus.err.ee.
"Волость Йыхви не заказывала платные рекламные или пропагандистские ролики на Первом Балтийском канала (ПБК)", — написал в ответ на запрос оппозиции волостной старейшина Макс Каур.
В своем ответе он пояснил, что в конце сентября к нему пришел независимый журналист Игорь Абрамсон и предложил сделать для ПБК положительную новость о Йыхви, насколько волость дружелюбна к детям.
Волость в начале октября заплатила фирме Abramson OÜ в общей сложности 120 евро за создание видеоролика для новостной истории.
Руководитель оппозиционной фракции "За Йыхви" Нийна Негласон сказала, что это довольно странная история. "Новостные сюжеты о Йыхви делают ETV, Kanal 2, TV3, однако им мы не платим. Почему волость заплатила за новостной сюжет для ПБК? По-моему, это неправильно", — считает Негласон.
По ее словам, фракция пока не решила, что предпримет дальше.
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Обнаружены тела депутата и 3 членов ее семьи, убитых в 2012 году
Пассажир рассказал подробности экстренной посадки SSJ-100
Лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА