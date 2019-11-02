Волость заплатила за показанный на ПБК позитивный сюжет о Йыхви 120 евро

"Волость Йыхви не заказывала платные рекламные или пропагандистские ролики на Первом Балтийском канала (ПБК)", — написал в ответ на запрос оппозиции волостной старейшина Макс Каур.

В своем ответе он пояснил, что в конце сентября к нему пришел независимый журналист Игорь Абрамсон и предложил сделать для ПБК положительную новость о Йыхви, насколько волость дружелюбна к детям.

Волость в начале октября заплатила фирме Abramson OÜ в общей сложности 120 евро за создание видеоролика для новостной истории.

Руководитель оппозиционной фракции "За Йыхви" Нийна Негласон сказала, что это довольно странная история. "Новостные сюжеты о Йыхви делают ETV, Kanal 2, TV3, однако им мы не платим. Почему волость заплатила за новостной сюжет для ПБК? По-моему, это неправильно", — считает Негласон.

По ее словам, фракция пока не решила, что предпримет дальше.