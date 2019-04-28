Волость Сааремаа дала добро на возобновление паромного сообщения между островом и Вентспилсом

Управе нужно будет начать переговоры с мэрией Вентспилса и портом этого латвийского города, а также организовать конкурс госпоставки для поиска оператора паромной линии Мынту (порт на острове Сааремаа) — Вентспилс, передает издание Meie Maa.

Фракция избирательного союза "Островитянин" (Saarlane) предложила рассмотреть открытие паромной линии Рига — Роомассааре, но это предложение не нашло поддержки у депутатов волостного собрания.

За начало переговоров с горуправой и портом Риги проголосовали лишь девять депутатов, против — 13, а еще четыре народных избранника воздержались.

Судоходная линия по маршруту Мынту — Вентспилс действовала с 2005 по 2008 год. После этого неоднократно предпринимались попытки возобновить паромное сообщение, однако до сих пор по разным причинам открытие линии откладывалось.