Волость Антсла ищет законные способы для запрета лагеря хиппи

В понедельник, 20 июля, должен начаться лагерь хиппи, который будет проходить в течение месяца на частной территории в волости Антсла. Сегодня состоялась встреча представителей волости Антсла, Департамента здоровья, полиции и других учреждений в связи с запланированным открытием в волости лагеря хиппи, который будет работать в течение месяца, пишет rus.err.ee.
"Участвовавшие в совещании представители государственных структур рекомендовали волости принять постановление о запрете такого мероприятия, и мы попытаемся это сделать. Но юридически очень трудно запретить то, о чем не спрашивали", — пояснил заместитель старейшины волости Антсла Курмет Мюйрсепп тот факт, что ходатайства о разрешении проведения лагеря волости никто не представлял.
Он подтвердил, что если придется принимать решение и на территории волости будут замечены знаки проведения публичного мероприятия, то тогда дальнейшие действия в соответствии с договоренностью будет предпринимать уже полиция.
Мюйрсепп добавил, что они также параллельно пытаются убедить владельца земли зарегистрировать мероприятие, но тот пока не согласился это сделать.
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