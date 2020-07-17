Волость Антсла ищет законные способы для запрета лагеря хиппи
В понедельник, 20 июля, должен начаться лагерь хиппи, который будет проходить в течение месяца на частной территории в волости Антсла. Сегодня состоялась встреча представителей волости Антсла, Департамента здоровья, полиции и других учреждений в связи с запланированным открытием в волости лагеря хиппи, который будет работать в течение месяца, пишет rus.err.ee.
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