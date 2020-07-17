Волость Антсла ищет законные способы для запрета лагеря хиппи

"Участвовавшие в совещании представители государственных структур рекомендовали волости принять постановление о запрете такого мероприятия, и мы попытаемся это сделать. Но юридически очень трудно запретить то, о чем не спрашивали", — пояснил заместитель старейшины волости Антсла Курмет Мюйрсепп тот факт, что ходатайства о разрешении проведения лагеря волости никто не представлял.

Он подтвердил, что если придется принимать решение и на территории волости будут замечены знаки проведения публичного мероприятия, то тогда дальнейшие действия в соответствии с договоренностью будет предпринимать уже полиция.

Мюйрсепп добавил, что они также параллельно пытаются убедить владельца земли зарегистрировать мероприятие, но тот пока не согласился это сделать.