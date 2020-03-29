Волонтеры и предприятия помогают доставить пробы на коронавирус в лабораторию

С начала этой недели добровольцы Rally Estonia ежедневно доставляют пробы, собранные на мобильных участках тестирования по всей Эстонии, в лабораторию SYNLAB в Таллинне. В течение следующих четырех недель представители команд Rally Estonia будут заниматься транспортировкой проб в свое свободное время и на личных автомобилях. Топливо предоставляет компания Circle K.

Под руководством SYNLAB и Medicum и при сотрудничестве с несколькими частными медицинскими компаниями тесты на коронавирус начали проводить на мобильных участках в Таллинне, Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве и Кохтла-Ярве. Логисты SYNLAB ежедневно проезжают свыше 3000 км, чтобы забрать пробы из мобильных центров тестирования по всей Эстонии. Теперь с помощью представителей Rally Estonia ежедневно будут совершать еще три поездки по маршрутам Нарва-Кохтла-Ярве-Таллинн, Вильянди-Тарту-Таллинн и Пярну-Таллинн, протяженностью в общей сложности около 1000 км, что позволит быстрее доставлять тесты в лабораторию. На сегодняшний день рассматривают варианты введения дополнительных рейсов на Сааремаа и в Выру, где зафиксированы вспышки коронавируса.

”Эстонское государства помогало нам в организации крупных мероприятий, и мы хотим сделать что-то в ответ, поэтому в прошлое воскресенье мы с волонтерами Rally Estonia предложили помощь в организации процесса тестирования. Мы решили, что можем помочь с транспортировкой проб в лабораторию, тем самым способствуя быстрому направлению на карантин носителей вируса”, — сказал один из главных организаторов Rally Estonia Тармо Хыбе.