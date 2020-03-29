29.03.2020, 18:31

Волонтеры и предприятия помогают доставить пробы на коронавирус в лабораторию


EST
Волонтеры и предприятия помогают доставить пробы на коронавирус в лабораторию
synlab

На помощь компании SYNLAB, предоставляющей лабораторные и логистические услуги для публичного тестирования на коронавирус, пришли организаторы Rally Estonia и крупнейший розничный продавец топлива Circle K. Они транспортируют пробы со всей Эстонии в расположенную в Таллинне лабораторию.

С начала этой недели добровольцы Rally Estonia ежедневно доставляют пробы, собранные на мобильных участках тестирования по всей Эстонии, в лабораторию SYNLAB в Таллинне. В течение следующих четырех недель представители команд Rally Estonia будут заниматься транспортировкой проб в свое свободное время и на личных автомобилях. Топливо предоставляет компания Circle K.

Под руководством SYNLAB и Medicum и при сотрудничестве с несколькими частными медицинскими компаниями тесты на коронавирус начали проводить на мобильных участках в Таллинне, Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве и Кохтла-Ярве. Логисты SYNLAB ежедневно проезжают свыше 3000 км, чтобы забрать пробы из мобильных центров тестирования по всей Эстонии. Теперь с помощью представителей Rally Estonia ежедневно будут совершать еще три поездки по маршрутам Нарва-Кохтла-Ярве-Таллинн, Вильянди-Тарту-Таллинн и Пярну-Таллинн, протяженностью в общей сложности около 1000 км, что позволит быстрее доставлять тесты в лабораторию. На сегодняшний день рассматривают варианты введения дополнительных рейсов на Сааремаа и в Выру, где зафиксированы вспышки коронавируса.

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”Эстонское государства помогало нам в организации крупных мероприятий, и мы хотим сделать что-то в ответ, поэтому в прошлое воскресенье мы с волонтерами Rally Estonia предложили помощь в организации процесса тестирования. Мы решили, что можем помочь с транспортировкой проб в лабораторию, тем самым способствуя быстрому направлению на карантин носителей вируса”, — сказал один из главных организаторов Rally Estonia Тармо Хыбе.

”Работники Circle K каждый день работают с клиентами, и мы искренне надеемся, что предоставленное нами топливо поможет преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию”, — сказала генеральный директор Circle K в Эстонии Кай Реало.

В понедельник утром все добровольцы прошли обучение технике безопасности и постоянно используют средства защиты. Пробы помещают в специальные контейнеры для транспортировки. В понедельник вечером водители уже доставили первые образцы в Таллинн.

”Мы решили принять предложение Rally Estonia, потому что организованные ими дополнительные поездки позволяют быстрее доставлять пробы в лабораторию и сообщать людям о результатах тестов. Автомобили SYNLAB ежедневно привозят в лабораторию пробы со всей Эстонии, и три дополнительных экипажа позволяют нам сделать этот процесс еще более эффективным”, — прокомментировал председатель правления SYNLAB Райнар Аамисепп инициативу волонтеров.

Неделю назад семейные врачи начали выдавать пациентам с симптомами коронавируса направления на мобильные участки тестирования.

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