Военный Сил обороны под дулом пистолета заставил призывника достать руки из карманов

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Сил обороны Арво Йыэсалу, оружие было не заряжено, а пистолет был наведен на призывника лишь на пару секунд.

Йыэсалу добавил, что это было прискорбно неправильное решение, вызванное эмоциями. Своими действиями военные надеялся заставить призывника вынуть руки из карманов В Силах обороны этически некорректно держать руки в карманах, а в случае призывников это правило особенно строго проверяется.

Пресс-секретарь подтвердил, что фельдфебель осознал свое нарушение и сожалеет об этом. Он также поговорил с призывником на эту тему и лично извинился перед ним.

Согласно оценке прокуратуры, в случае отсутствовали признаки преступления, военная полиция инициировала дисциплинарное расследование.