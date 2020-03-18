Военные учения "Весенний шторм" пройдут в сокращенном объеме

В этом году учения будут проходить не на ранее запланированных местах, а прежде всего на центральном полигоне Сил обороны.

"Несмотря на сложную ситуацию, нужно достичь целей учений, но в то же время уменьшить соприкосновение с гражданскими", — сказал Херем.

Каким образом конкретно будут проходить учения "Весенний шторм" в этом году определится ближе к началу апреля.

В этом году в учениях не будут принимать участие резервисты, за исключением добровольцев, высказавших на это свое желание.

По последним данным, в Силах обороны выявлено двое больных коронавирусом, с симптомами на карантин направлены 129 срочников, изолированы без признаков болезни 375 проходящих срочную службу.

Военные действительной службы и вольнонаемные при подозрении на заболевание направляются на две недели для работы из дома.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!