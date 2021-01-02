Военные расходы Эстонии вырастут до рекордных 2,3% от ВВП

В наступившем году расходы на оборону, и так возраставшие с каждым годом, составят рекордные 2,3% от ВВП нашей страны, пишет RusERR.
В рамках самого крупного на сегодняшний день тендера на поставку систем вооружения Центр оборонных инвестиций закупил корейские самоходные артиллерийские установки, передает "Актуальная камера". Первая партия прибыла в прошлом году, в этом и следующем ожидается поставка еще 18 систем.
Минувшим летом в Эстонию прибыли 1500 новых автоматов, до конца нынешнего года должны поступить еще 4000. Все они предназначены для призывников и будут направлены в воинские части.
В ближайших планах — объявление конкурса на поставку систем береговой обороны. Возможно, в сотрудничестве с соседями.
"На сегодняшний день сложилась, я думаю, уникальная ситуация, когда потребности Латвии в целом совпадают с нашими по срокам и объемам поставки. В связи с этим мы рассматриваем возможность закупки этих систем совместно с Латвией", — пояснил директор Центра оборонных инвестиций Кусти Сальм.
А вот системы противовоздушной обороны средней и малой дальности в программу закупок на этот год не вошли.
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