Военные готовятся ко второй волне коронавируса: в Мали доставлены подаренные Эстонией сухпайки на 45 000 евро
В Мали прибыли подаренные учебной миссии Евросоюза EUTM Mali сухпайки: 1920 комплектов на 45 000 евро.
В Мали прибыли подаренные учебной миссии Евросоюза EUTM Mali сухпайки: 1920 комплектов на 45 000 евро.
По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, это тоже проявление солидарности и коллективной обороны. Один сухой паек содержит пищевых продуктов на 24 часа человеческой жизнедеятельности. Срок хранения составляет 3 года. Такое же пожертвование сделала и Португалия.
"Несмотря на то, что в данный момент со снабжением миссии в Мали проблем нет, мы должны быть готовы ко второй волне эпидемии коронавируса в Мали и во всей Северной Африке, когда обычная цепочка поставок может и не быть обеспечена", — сказал командующий эстонским контингентом в Мали майор Иво Рейманн.
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