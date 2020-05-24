Военные готовятся ко второй волне коронавируса: в Мали доставлены подаренные Эстонией сухпайки на 45 000 евро

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, это тоже проявление солидарности и коллективной обороны. Один сухой паек содержит пищевых продуктов на 24 часа человеческой жизнедеятельности. Срок хранения составляет 3 года. Такое же пожертвование сделала и Португалия.

"Несмотря на то, что в данный момент со снабжением миссии в Мали проблем нет, мы должны быть готовы ко второй волне эпидемии коронавируса в Мали и во всей Северной Африке, когда обычная цепочка поставок может и не быть обеспечена", — сказал командующий эстонским контингентом в Мали майор Иво Рейманн.