Военные будут следить за соблюдением порядка на Сааремаа и Муху

Соблюдение ограничений, ужесточенных в интересах защиты жизни и здоровья жителей Сааремаа и Муху, полиции помогут контролировать до 40 членов Кайтселийта. Так решило правительство с согласия президента, Министерства обороны и Кайтселийта.
”Сегодня мы узнали о том, что от COVID-19 в Эстонии умерли еще два человека. Мои глубокие соболезнования всем скорбящим. От поведения каждого из нас зависит, сможем ли мы остановить быстрое распространение COVID-19. На Сааремаа и в волости Муху на помощь в охране жизни и здоровья населения придет Кайтселийт”, — сказал руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас.
Из-за быстрого распространения вируса на Сааремаа руководитель чрезвычайного положения вчера ужесточил локальные запреты и ограничения на передвижение, что означает также более строгий надзор за их выполнением. Поскольку чрезвычайное положение уже добавило работы Департаменту полиции и погранохраны, для выполнения дополнительных заданий потребуется больше людей.
Поэтому правительство с согласия президента, Министерства обороны и Кайтселийта с завтрашнего дня привлечет в помощь полиции до 40 членов Кайтселийта в сутки. Это число означает, что одновременно выполнять служебные задачи может не больше 40 членов Кайтселийта. С учетом времени на отдых и смен, общее количество привлеченных к выполнению задания членов Кайтселийта может быть больше. Кайтселийт состоит из добровольцев.
С привлечением Кайтселийта на Сааремаа будут созданы экипажи, состоящие из членов полиции и Кайтселийта. Кроме более активного патрулирования планируется совместно проверять возможные места скопления людей, а также выборочно соблюдение домашнего карантина и правила 2+2. (На улице можно передвигаться только поодиночке или вдвоем, поддерживая с другими дистанцию не менее двух метров. Это ограничение не распространяется на семьи).
Действующие члены Кайтселийта при исполнении обязанностей будут носить форму Кайтселийта и жилет, на котором заметными буквами написано: „KORRAKAITSE” (Охрана правопорядка). Транспортное средство Кайтселийта, используемое для выполнения служебных обязанностей, также должно быть помечено надписью или наклейкой „KORRAKAITSE”.
Распоряжение вступает в силу 30 марта 2020. Распоряжение действует до тех пор, пока привлечение Кайтселийта является целесообразным, но не больше, чем до конца чрезвычайного положения.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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