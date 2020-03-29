Военные будут следить за соблюдением порядка на Сааремаа и Муху

Поэтому правительство с согласия президента, Министерства обороны и Кайтселийта с завтрашнего дня привлечет в помощь полиции до 40 членов Кайтселийта в сутки. Это число означает, что одновременно выполнять служебные задачи может не больше 40 членов Кайтселийта. С учетом времени на отдых и смен, общее количество привлеченных к выполнению задания членов Кайтселийта может быть больше. Кайтселийт состоит из добровольцев.

С привлечением Кайтселийта на Сааремаа будут созданы экипажи, состоящие из членов полиции и Кайтселийта. Кроме более активного патрулирования планируется совместно проверять возможные места скопления людей, а также выборочно соблюдение домашнего карантина и правила 2+2. (На улице можно передвигаться только поодиночке или вдвоем, поддерживая с другими дистанцию не менее двух метров. Это ограничение не распространяется на семьи).



Действующие члены Кайтселийта при исполнении обязанностей будут носить форму Кайтселийта и жилет, на котором заметными буквами написано: „KORRAKAITSE” (Охрана правопорядка). Транспортное средство Кайтселийта, используемое для выполнения служебных обязанностей, также должно быть помечено надписью или наклейкой „KORRAKAITSE”.

Распоряжение вступает в силу 30 марта 2020. Распоряжение действует до тех пор, пока привлечение Кайтселийта является целесообразным, но не больше, чем до конца чрезвычайного положения.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!