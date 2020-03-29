Военные будет следить за соблюдением порядка на Сааремаа и Муху

Дополнительные ограничения начнут действовать с 30 марта, напомнила в воскресенье пресс-служба главы государства.

"Сааремаа в настоящее время является регионом Эстонии, где количество зараженных растет быстрее всего. В нынешней ситуации дополнительные ограничения на передвижение там, несомненно, необходимы и целесообразны. Введение ограничений на передвижение также означает необходимость дополнительного полицейского патрулирования. Я думаю, что это очень разумное и толковое решение — привлечь к такому патрулированию кайтселийтчиков, которые знают местных людей и обстоятельства" — пояснила президент Кальюлайд.

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