Военнослужащих-срочников планируют отпускать по вечерам домой

Сегодня комиссия Рийгикогу по государственной обороне получила обзор планируемых изменений в прохождении срочной службы, в т.ч. плана Сил обороны отпускать военнослужащих срочной службы из подразделений вечером домой.

По словам председателя комиссии Андреса Метсоя, комиссия поддерживает новую инициативу Сил обороны отпускать срочников домой, но конкретная реализация плана требует более точного анализа.

«Силы обороны должны понять, создаст ли это дополнительную мотивацию. По прошествии определенного времени нужно будет, безусловно, провести оценку воздействия этой меры», – сказал Метсоя. В то же время, председатель отметил, что эта тема вызвала у общественности много вопросов. Коммуникация по ним должна быть более эффективной.

Метсоя добавил, что он рад, что популярность срочной службы и желание служить государству у молодежи растут. Это, несомненно, будет способствовать улучшению условий службы в Силах обороны.

Заместитель председателя комиссии Калле Лаанет положительно отозвался об этой инициативе и отметил, что она, безусловно, будет мотивировать молодых людей к достижению целей и повысит у них чувство ответственности. «К сожалению, у общественности создалось впечатление, что все получат возможность вечером отлучаться из подразделений в любой момент. Сил обороны в своих сообщениях должны подчеркнуть, что речь идет о разрешении, которое дается за корректную службу. У людей не должно создаваться впечатление, что это разрешение – базовое», – отметил Лаанет.