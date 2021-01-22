Военнослужащие Скаутского батальона учились выживать в ледяной воде

Падение в ледяную воду может вызвать у неподготовленного человека приступ паники, пояснил инструктор младший лейтенант Оливера Йыесаара: ”Опыт, полученный в контроллируемой среде под присмотром обучающего и медицинского персонала, может пригодится как на службе, так и в гражданской жизни”.

При провале под лед стоит помнить о трех основных правилах: важно сохранять спокойствие, восстановить нормальное дыхание в течение минуты, выбраться на сушу в течение последующих десяти минути и согреться в течение часа.

Рядовой Михкель Кокка оказался одним из тех, кто уже спустя пару часов после упражнения спросил, когда можно будет вновь окунуться в ледяную воду: ”Мне кажется, как и во время многих других занятий срочной службы, мы получили классный опыт. Полагаю, что холодная вода хорошо сказывается на нервной системе и укрепляет иммунитет”.