Военнослужащие Скаутского батальона учились выживать в ледяной воде

В конце этой недели более двухсот военнослужащих Скаутского батальона учились выживанию после провала под лед.
Падение в ледяную воду может вызвать у неподготовленного человека приступ паники, пояснил инструктор младший лейтенант Оливера Йыесаара: ”Опыт, полученный в контроллируемой среде под присмотром обучающего и медицинского персонала, может пригодится как на службе, так и в гражданской жизни”.
При провале под лед стоит помнить о трех основных правилах: важно сохранять спокойствие, восстановить нормальное дыхание в течение минуты, выбраться на сушу в течение последующих десяти минути и согреться в течение часа.
Рядовой Михкель Кокка оказался одним из тех, кто уже спустя пару часов после упражнения спросил, когда можно будет вновь окунуться в ледяную воду: ”Мне кажется, как и во время многих других занятий срочной службы, мы получили классный опыт. Полагаю, что холодная вода хорошо сказывается на нервной системе и укрепляет иммунитет”.
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