Военнослужащие Скаутского батальона учились выживать в ледяной воде

В конце этой недели более двухсот военнослужащих Скаутского батальона учились выживанию после провала под лед.
Падение в ледяную воду может вызвать у неподготовленного человека приступ паники, пояснил инструктор младший лейтенант Оливера Йыесаара: ”Опыт, полученный в контроллируемой среде под присмотром обучающего и медицинского персонала, может пригодится как на службе, так и в гражданской жизни”.
При провале под лед стоит помнить о трех основных правилах: важно сохранять спокойствие, восстановить нормальное дыхание в течение минуты, выбраться на сушу в течение последующих десяти минути и согреться в течение часа.
Рядовой Михкель Кокка оказался одним из тех, кто уже спустя пару часов после упражнения спросил, когда можно будет вновь окунуться в ледяную воду: ”Мне кажется, как и во время многих других занятий срочной службы, мы получили классный опыт. Полагаю, что холодная вода хорошо сказывается на нервной системе и укрепляет иммунитет”.
Заправлять бак «до полного» или по 10‑15 литров? Ответ вас удивит
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального