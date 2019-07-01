Водолазы начнут чистить дно озера Харку

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что работы по очистке дна озера необходимы, так как участились случаи порезов купающихся стеклянными осколками. ”По заказу управы дно озера, вблизи берега, было почищено уже в первой половине июня, но, к сожалению,, данные действия не привели к желаемому результату”, — сказал Ханимяги. Старейшина отметил, что дно озера Харку является тяжелым для очистки объектом, так как видимость в воде практически нулевая из-за илистого дна.

Соответственно, для того, чтобы собрать со дна все возможные осколки, придется прочесать дно вручную. ”Управа района делает всё от себя зависящее, чтобы была обеспечена безопасность купающихся”, — добавил Ханимяги.