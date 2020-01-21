Водителям общественного транспорта подняли зарплату. Есть и бонусы, например, занятие стрельбой из воздушного оружия

"Самый большой актив нашей компании — работники. Без водителей общественный транспорт работать не может. Мы хотим, чтобы люди были мотивированные и гордились тем, что работают в TLT", — сказал Бородич в интервью RusDelfi.

По его словам, в прошлом году зарплату подняли на 9%. Если в этом году предприятие продолжит хорошо зарабатывать, то в 2021 году оклад снова повысят.

Вдобавок работникам уже сейчас предоставляют различные курсы, а опытным водителям будут доплачивать за поездки с молодыми коллегами.

"Мы развиваем систему бонусов, если хорошие результаты, то выплачиваем рождественские премии, — продолжает глава общественного транспорта Таллинна. — Также оплачиваем курсы повышения квалификации. Предлагаем занятие в спортивных секциях. У нас сильная команда по волейболу, хоккею, многие ходят в бассейн и фитнес-центр. Плюс, исторически сложилось, что у нас популярна стрельба из воздушного оружия".

Как утверждает Бородич, создать хорошие условия труда — одна из главных задач. "Мы инвестируем в сам транспорт: покупаем новые автобусы, на подходе новые трамваи, реновируем депо, чтобы обслуживать газовые автобусы".

У водителей стандартная ставка — 160 часов в месяц. Но есть и те, кто работает на неполную ставку, а кто-то, наоборот, берет дополнительную нагрузку.