Водителям: на выходных избегайте движения по столичному бульвару Кадака

В пятницу утром начнутся работы по окончательному восстановлению дорожного полотна на участке бульвара Кадака между улицами Тяхеторни и Мяэпеалсе; 31 мая к 9 часам вечера дорога будет открыта для движения в прежнем объеме. Для обеспечения устойчивости дорожного покрытия вскрыша будет обновлена по всей ширине участков раскопок. Во время проведения работ (с утра 29 мая до вечера 31 мая) на участке будет открыто не менее одного направления движения, а за потоком будут следить регулировщики.

”В конце апреля мы приняли в использование реконструированный канализационный трубопровод, теперь завершаются и последующие восстановительные работы, — сказал заместитель руководителя Транспортного департамента Талво Рюйтельмаа. — С утра понедельника до вечера воскресенья планируем укладывать новый асфальт, что повлечет за собой и изменения в организации дорожного движения. Просим всех участников внимательно следить за временными дорожными знаками и указаниями регулировщиков, а по возможности выбирать другой маршрут”.

По словам Александра Тимофеева, директора по производству AS Tallinna Vesi, реконструированный трубопровод работает бесперебойно и в течение следующих десятилетий будет обслуживать около 100 000 человек.

”Мы благодарим всех участников дорожного движения за их терпение во время реконструкционных работ, а также город Таллинн за плодотворное сотрудничество в быстром завершении проекта”, — отметил Тимофеев.