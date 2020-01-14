Водители, регулярно нарушающие ПДД, будут призываться к порядку при помощи системы штрафных баллов

По словам руководителя отдела стратегического планирования Департамента шоссейных дорог Эрика Эрнитса, пока разработка системы находится на самой начальной стадии. Предполагается, что с ее помощью можно будет заблаговременно понять, что поведение участника дорожного движения становится опасным. ”Это даст возможность вмешаться сразу и избежать усугубления негативного поведения. На т.н. начинающих нарушителей гораздо легче повлиять, чем на тех, кто ездит долгие годы и уже привык к нарушениям”, — сказал Эрнитс.

По его словам, нарушители-рецидивисты в итоге в пять раз чаще участвуют в авариях с человеческими жертвами, чем водители, которые ранее правил не нарушали. ”Кроме того, нарушители-рецидивисты в 20 раз чаще являются виновниками аварий с человеческими жертвами”, — отметил он.

Он отметил, что нужно использовать все возможности из имеющихся. ”На сколько система снизит количество аварий, сказать не могу, но в первые годы влияние может быть довольно большим”, — сказал Эринитс.

Система может начать действовать через четыре-пять лет.