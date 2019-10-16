Водители, приступим! 5 моментов, о которых нужно подумать с наступлением зимней погоды
Перед наступлением темноты и холодов универмаг энергии Alexela составил пять мероприятий, которые нужно в самом срочном порядке внести в свой график.
Перед наступлением темноты и холодов универмаг энергии Alexela составил пять мероприятий, которые нужно в самом срочном порядке внести в свой график.
Во-первых: Заправляйте подходящее по сезону топливо
Для обеспечения бесперебойной работы двигателя с наступлением холодов разумно заправлять качественное топливо, соответствующее зимним температурам. Уже с первого дня октября на заправки Alexela завозится дизельное топливо, пригодное для использования при температуре -15 градусов. Владельцам машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем очень важно следить, чтобы бак был максимально заправлен, заправляться чаще. Так Вы сможете предотвратить попадание в топливо конденсата, который способен повлиять на работу двигателя. Особенно внимательными должны быть владельцы автомобилей с дизельным двигателем, потому что при заправке летнего дизельного топлива, не подходящего для минусовой температуры, может забиться топливный фильтр, что не позволит завести двигатель.
В ноябре Alexela на всех своих заправках начнет переходить на зимнее дизельное топливо, предназначенное для арктического климата, холодовая вязкость или точка засорения фильтра которого составляет не менее -26оС. На заправках Alexela зимнее дизельное топливо будет обозначаться снежинкой.
Во-вторых: Резину лучше менять раньше, чем позже
В условиях изменчивой эстонской погоды исключительно важно правильно подобрать резину. Поэтому стоит заранее подготовиться к приходу зимы, а не сокрушаться потом, что она снова пришла неожиданно. Замените летнюю резину на зимнюю заблаговременно, потому что уже сегодня дорога может стать скользкой. Рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю при снижении температуры воздуха до +3 градусов.
В-третьих: Замените летнюю жидкость для стеклоомывателя на зимнюю
В темное и холодное время года хорошая видимость за рулем особенно важна — следите, чтобы ветровое стекло было чистым. Во избежание неприятного сюрприза с замерзшей жидкостью для стеклоомывателя заранее перейдите на зимнюю жидкость. Если Вы часто ездите по шоссе, мы рекомендуем использовать жидкость для стеклоомывателя, которая выдерживает до -40оС, потому что из-за ветра ледяной воздух становится еще холоднее. При попадании в холодную погоду на лобовое стекло жидкости с показателями -20оС, она может просто превратиться в лед. Обязательно проверьте дворники, поскольку отжившие свое и неподходящие по сезону дворники не могут гарантировать, что у Вас будет достаточно времени, чтобы среагировать на неожиданность.
В-четвертых: Альфа и омега зимнего оснащения машины — скребок для льда, щетка, лопатка
Нет плохой погоды, есть плохое оснащение. Для более старых моделей, где отсутствует подогрев лобового стекла, в зимний список следует включить качественный скребок для льда. Удобные щетка для сметания снега и лопатка также должны входить в зимнее оснащение любого автомобиля. Подготовьтесь заранее к неожиданностям, которые могут настичь водителя при наступлении морозов.
В-пятых: В темное время будьте еще внимательнее, чем прежде
Наступает самое темное время года, когда кроме значительного снижения видимости существенно ухудшаются и дорожные условия. Все это требует от водителя большей концентрации и внимания. Перемещаясь по улице в качестве пешехода, сделайте так, чтобы Вас было видно — обязательно носите светоотражающую одежду, не забывайте о светоотражателе! В магазинах Alexela можно, например, приобрести светоотражатели на обувь, в которых Вас будет видно издалека.
В завершение Alexela развенчает один миф. А именно: люди считают, что если добавить к летнему дизельному топливу зимнее топливо, то топливо станет более устойчивым к холодам. Однако на самом деле парафин в летнем дизельном топливе при добавлении зимнего топлива никуда не исчезнет и не растворится, а при наступлении холодов топливные фильтры могут засориться намертво. Поэтому рекомендуется максимально израсходовать летнее дизельное топливо в баке и затем заправить полный бак топливом, соответствующим погодным условиям.
Безопасного движения!
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