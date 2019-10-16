Водители, приступим! 5 моментов, о которых нужно подумать с наступлением зимней погоды

Во-первых: Заправляйте подходящее по сезону топливо

Для обеспечения бесперебойной работы двигателя с наступлением холодов разумно заправлять качественное топливо, соответствующее зимним температурам. Уже с первого дня октября на заправки Alexela завозится дизельное топливо, пригодное для использования при температуре -15 градусов. Владельцам машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем очень важно следить, чтобы бак был максимально заправлен, заправляться чаще. Так Вы сможете предотвратить попадание в топливо конденсата, который способен повлиять на работу двигателя. Особенно внимательными должны быть владельцы автомобилей с дизельным двигателем, потому что при заправке летнего дизельного топлива, не подходящего для минусовой температуры, может забиться топливный фильтр, что не позволит завести двигатель.

В ноябре Alexela на всех своих заправках начнет переходить на зимнее дизельное топливо, предназначенное для арктического климата, холодовая вязкость или точка засорения фильтра которого составляет не менее -26оС. На заправках Alexela зимнее дизельное топливо будет обозначаться снежинкой.

Во-вторых: Резину лучше менять раньше, чем позже

В условиях изменчивой эстонской погоды исключительно важно правильно подобрать резину. Поэтому стоит заранее подготовиться к приходу зимы, а не сокрушаться потом, что она снова пришла неожиданно. Замените летнюю резину на зимнюю заблаговременно, потому что уже сегодня дорога может стать скользкой. Рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю при снижении температуры воздуха до +3 градусов.

В-третьих: Замените летнюю жидкость для стеклоомывателя на зимнюю